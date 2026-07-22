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Найбагатший блогер планети відгуляв розкішне весілля на приватному острові мільярдера й показав фото
Свято тривало цілий тиждень.
Найпопулярніший та найбагатший блогер світу MrBeast одружився зі своєю коханою Теа Буйсен, а весільне святкування відбулося на приватному острові британського мільярдера Річарда Бренсона.
28-річний Джиммі Дональдсон, відомий у всьому світі як MrBeast, офіційно змінив сімейний статус. Його дружиною стала блогерка та геймерка з Південно-Африканської Республіки. Святкування розтягнулося майже на тиждень і проходило на острові Неккер, що належить Річарду Бренсону. На урочистість запросили лише найближчих друзів і родичів — близько 70 осіб. За словами нареченої, головною цінністю цього весілля стала можливість провести час із найріднішими далеко від сторонніх очей, повідомляє People.
Молодята підготували для гостей насичену програму відпочинку. Вони каталися на кайтсерфах, займалися снорклінгом, знайомилися з місцевими тваринами та лише після цього зібралися на самій церемонії. Теа обрала кутюрну весільну сукню від Nicole + Felicia Couture, а MrBeast вперше за довгий час відмовився від звичного повсякденного стилю на користь класичного смокінга Ralph Lauren. Перший танець молодят пройшов під композицію «Die With a Smile» Леді Ґаґи та Бруно Марса, а завершився вечір не гучною вечіркою, а настільними й картковими іграми. Навіть весільний торт пара зробила особливим, обравши морквяний десерт — улюблені ласощі нареченої.
Історія кохання MrBeast і Теа Буйсен почалася після знайомства під час поїздки блогера до Південно-Африканської Республіки. Стосунки Джиммі Дональдсона та Теа Буйсен тривають уже кілька років. За цей час вони неодноразово зізнавалися, що через щільні графіки їм часто доводиться підтримувати стосунки на відстані, тому спільний час цінують особливо. Після тривалого роману Джиммі освідчився коханій наприкінці 2024 року у себе вдома, а тепер пара офіційно стала чоловіком і дружиною.
Нагадаємо, ще одна зіркова пара зараз у процесі підготовки до весілля. Нещодавно наречений Наталки Денисенко розкрив ціну її заручальної обручки й здивував, чому місяць відкладав освідчення.