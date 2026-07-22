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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
428
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Росія посеред дня вдарила по житловому сектору обласного центру: “прилетіло” по інфраструктурі

За попередніми даними, через російську атаку є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Руйнування будинку в Одесі після «прильоту» 22 липня

Руйнування будинку в Одесі після «прильоту» 22 липня / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Одесу дронами вдень 22 липня. Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок.

Про це повідомили очільник Одеської МВА Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Є влучання в житловий сектор. Деталі зʼясовуємо», — йдеться в заяві Лисака.

Кіпер підтвердив, що пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Один з російських БпЛА влучив у двоповерховий будинок, завдавши руйнувань.

Наразі відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, 21 липня російські окупанти завдали удару по Одесі та району, внаслідок чого постраждали 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. У центрі міста було пошкоджено фасад і скління чотириповерхового житлового будинку, прилеглі будівлі та припарковані авто.

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Дата публікації
Кількість переглядів
428
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