Роздивлялись квіткові клумби в унітазах: король Чарльз та королева Камілла відвідали виставку

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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Ця виставка вперше цього року проводиться у маєтку Сандрінгем, розташованому у графстві Норфолк.

Королева Камілла з'явилася на заході у зеленій сукні-сорочці, яку вона поєднувала з туфлями на танкетці в пісочному відтінку та перлинними сережками-висячками у вухах.

Королева Камілла / © Getty Images

На фото видно, що до королеви підбіг пес і поставив на неї лапи, а Її Величність усміхалася в цей момент. Камілла дуже любить собак, і сама є господаркою кількох вихованців.

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Король Чарльз одягнув світлий пісочний костюм, сорочку та краватку. На ньому також була світла сорочка в смужку і строката краватка кольору марсала в принт.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла у яскравій сукні-сорочці відвідала благодійну організацію в Норфолку, покровителькою якої вона є вже 20 років.

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