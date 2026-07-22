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Роздивлялись квіткові клумби в унітазах: король Чарльз та королева Камілла відвідали виставку
Король і королева були заскочені під час візиту на виставку квітів Королівського садівничого товариства (RHS) у Сандрінгемі.
Ця виставка вперше цього року проводиться у маєтку Сандрінгем, розташованому у графстві Норфолк.
Королева Камілла з'явилася на заході у зеленій сукні-сорочці, яку вона поєднувала з туфлями на танкетці в пісочному відтінку та перлинними сережками-висячками у вухах.
На фото видно, що до королеви підбіг пес і поставив на неї лапи, а Її Величність усміхалася в цей момент. Камілла дуже любить собак, і сама є господаркою кількох вихованців.
Король Чарльз одягнув світлий пісочний костюм, сорочку та краватку. На ньому також була світла сорочка в смужку і строката краватка кольору марсала в принт.
Нагадаємо, нещодавно королева Камілла у яскравій сукні-сорочці відвідала благодійну організацію в Норфолку, покровителькою якої вона є вже 20 років.