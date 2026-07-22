ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Роздивлялись квіткові клумби в унітазах: король Чарльз та королева Камілла відвідали виставку

Король і королева були заскочені під час візиту на виставку квітів Королівського садівничого товариства (RHS) у Сандрінгемі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Ця виставка вперше цього року проводиться у маєтку Сандрінгем, розташованому у графстві Норфолк.

Королева Камілла з'явилася на заході у зеленій сукні-сорочці, яку вона поєднувала з туфлями на танкетці в пісочному відтінку та перлинними сережками-висячками у вухах.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

На фото видно, що до королеви підбіг пес і поставив на неї лапи, а Її Величність усміхалася в цей момент. Камілла дуже любить собак, і сама є господаркою кількох вихованців.

Король Чарльз одягнув світлий пісочний костюм, сорочку та краватку. На ньому також була світла сорочка в смужку і строката краватка кольору марсала в принт.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла у яскравій сукні-сорочці відвідала благодійну організацію в Норфолку, покровителькою якої вона є вже 20 років.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie