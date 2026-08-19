Заморожені креветки: хитрик, який доповнить їхній смак під час приготування / © Credits

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Пакет креветок у морозилці — майже кулінарна страховка на випадок, коли ви не знаєте що приготувати. Вони поєднуються з пастою, рисом, овочами, локшиною та соусами, а ще є хорошим джерелом білка та вітаміну B12, про це розповіло видання Good Housekeeping.

Цікаво й те, що значна частина креветок, які продаються на прилавках у розмороженому вигляді, спочатку приїжджає до магазину саме замороженою. Тож купувати їх із морозилки — цілком практичний варіант. Але є один важливий нюанс, адже заморожені креветки не люблять неправильного розморожування та надмірного нагрівання.

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Секрет правильного розморожування

Найшвидший та безпечний спосіб — покласти креветки у герметичний пакет і занурити його у миску з холодною водою. Зазвичай достатньо приблизно 10–15 хв. Креветки розморожуються досить швидко, тому цей спосіб ідеально підходить для ситуацій, коли вечеря потрібна буквально за пару секунд.

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Якщо поспіху немає, можна просто залишити креветки розморожуватися у холодильнику протягом ночі.

А ось тепла чи гаряча вода — погана ідея. Зовнішня частина креветки може нагрітися до температури, сприятливої для розмноження бактерій, тоді як середина ще залишатиметься замороженою.

Обов’язково промокнути

Навіть після правильного розморожування креветки будуть вологими, це нормально. Проте перед смаженням зайву воду потрібно прибрати паперовим рушником.

Особливо важливо це робити, якщо ви плануєте смажити, обсмажувати до скоринки чи готувати креветки на грилі. Зайва вода замість красивої золотистої скоринки створює ефект тушкування. Креветки починають готуватися у власній рідині, а не підрум’янюватися на гарячій поверхні.

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Чи можна готувати креветки одразу з морозилки

Так і це хороша новина для тих, хто забув розморозити вечерю. Заморожені креветки можна додавати без попереднього розморожування до супів, рагу, соусів, страв, які варяться або готуються на парі.

Просто врахуйте, що час приготування буде трохи довшим, приблизно на кілька хвилин. Однак якщо на креветках утворилося багато кристалів льоду, їх краще прибрати перед приготуванням. Надлишкова вода може зіпсувати консистенцію страви.

Як зрозуміти, що креветки розморозилися

Все просто, вони мають стати гнучкими, але залишатися холодними, без твердих заморожених ділянок усередині.

Якщо плануєте красиву скоринку на сковороді чи грилі, повністю розморожені та добре обсушені креветки — ваш найкращий варіант. Саме ця проста підготовка допомагає отримати золотисту поверхню замість блідих креветок, які фактично тушкуються у власній воді.

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Найбільша помилка

Якщо заморожені креветки й отримали репутацію продукту, який легко зіпсувати, то найчастіше через одну проблему — пересмажування. Креветка готується дуже швидко, тож кілька зайвих хвилин на сковороді можуть перетворити ніжне м’ясо на щось, що нагадує гуму.

Один із простих візуальних орієнтирів — форма. Добре приготована креветка часто нагадує літеру C, а сильно пересмажена стискається майже в O. Однак, форма — не абсолютний тест, надійніше орієнтуватися на те, що м’ясо стало непрозорим і пружним, без сирої напівпрозорої середини.

Якщо розморозили забагато

Тут краще не влаштовувати креветкам нескінченну карусель «морозилка — холодильник — морозилка». Якщо креветки розморожувалися у холодильнику, технічно їх можна повторно заморозити, але краще все ж цього уникати.

Найкращий варіант — приготувати зайві креветки, а готові потрібно швидко охолодити, поставити у холодильник і використати протягом 3–4 днів.

Що приготувати з розморожених креветок

Тут відкривається справжнє поле для фантазії.

Хрустка закуска з креветками

Креветки у тісті tiktok.comkatya_rybalka

Ця закуска поєднує у собі все, що ми любимо, а саме, хрумке тісто, соковиті креветки та той самий «вау»-ефект із першого шматочка. Ідеальний баланс ніжних морепродуктів, азійської нотки у маринаді та золотистої, хрусткої оболонки. Це ідея, яка легко адаптується під домашню кухню, а звучить, як щось святкове.

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Ідеальні креветки до пива

Креветки до пива / © Credits

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Профітролі з авокадо-мусом та креветками

Профітролі з авокадо мусом та креветками tiktok.com_anastasiiacooking

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