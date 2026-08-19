Замороженные креветки: хитрость, которая улучшит их вкус при приготовлении / © Credits

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Пакет креветок в морозилке — это почти кулинарная страховка на тот случай, если вы не знаете, что приготовить. Они хорошо сочетаются с пастой, рисом, овощами, лапшой и соусами, а ещё являются хорошим источником белка и витамина B12, о чём сообщило издание Good Housekeeping.

Интересно и то, что значительная часть креветок, продаваемых на прилавках в размороженном виде, изначально поступает в магазин именно в замороженном состоянии. Поэтому покупать их из морозилки — вполне практичный вариант. Но есть один важный нюанс, ведь замороженные креветки не любят неправильной разморозки и чрезмерного нагрева.

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Секрет правильной разморозки

Самый быстрый и безопасный способ — положить креветки в герметичный пакет и окунуть его в миску с холодной водой. Обычно достаточно примерно 10–15 минут. Креветки размораживаются довольно быстро, поэтому этот способ идеально подходит для ситуаций, когда ужин нужен буквально за пару секунд.

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Если спешить не нужно, можно просто оставить креветки размораживаться в холодильнике на ночь.

А вот теплая или горячая вода — плохая идея. Внешняя часть креветки может нагреться до температуры, благоприятной для размножения бактерий, в то время как середина будет по-прежнему оставаться замороженной.

Обязательно промокнуть

Даже после правильной разморозки креветки останутся влажными — это нормально. Однако перед жаркой лишнюю воду нужно удалить бумажным полотенцем.

Особенно важно это делать, если вы планируете жарить, обжаривать до образования корочки или готовить креветки на гриле. Излишняя вода вместо красивой золотистой корочки создает эффект тушения. Креветки начинают готовиться в собственной жидкости, а не подрумяниваться на горячей поверхности.

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Можно ли готовить креветки прямо из морозилки?

Да, и это хорошая новость для тех, кто забыл разморозить ужин. Замороженные креветки можно добавлять без предварительной разморозки в супы, рагу, соусы, а также в блюда, которые варятся или готовятся на пару.

Просто учтите, что время приготовления будет немного дольше — примерно на несколько минут. Однако если на креветках образовалось много кристаллов льда, их лучше удалить перед приготовлением. Излишняя вода может испортить консистенцию блюда.

Как понять, что креветки разморозились

Всё просто, они должны стать гибкими, но оставаться холодными, без твердых замороженных участков внутри.

Если вы хотите получить красивую корочку на сковороде или гриле, полностью размороженные и хорошо просушенные креветки — ваш лучший выбор. Именно такая простая подготовка помогает получить золотистую корочку вместо бледных креветок, которые фактически тушатся в собственном соку.

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Самая большая ошибка

Если замороженные креветки и заслужили репутацию продукта, который легко испортить, то чаще всего из-за одной проблемы — пережаривания. Креветки готовятся очень быстро, поэтому несколько лишних минут на сковороде могут превратить нежное мясо в нечто, напоминающее резину.

Один из простых визуальных ориентиров — форма. Хорошо приготовленная креветка часто напоминает букву C, а сильно пережаренная сжимается почти до формы O. Однако форма — не абсолютный критерий, надежнее ориентироваться на то, что мясо стало непрозрачным и упругим, без сырой полупрозрачной середины.

Если разморозили слишком много

Здесь лучше не подвергать креветки бесконечной «карусели» «морозилка — холодильник — морозилка». Если креветки размораживались в холодильнике, технически их можно повторно заморозить, но лучше все же этого избегать.

Лучший вариант — приготовить креветки с запасом, а готовые нужно быстро охладить, поставить в холодильник и использовать в течение 3–4 дней.

Что приготовить из размороженных креветок

Здесь открывается настоящий простор для фантазии.

Хрустящая закуска с креветками

Креветки в тесте tiktok.comkatya_rybalka

Эта закуска сочетает в себе всё, что мы любим: хрустящее тесто, сочные креветки и тот самый «вау»-эффект с первого кусочка. Идеальный баланс нежных морепродуктов, азиатской нотки в маринаде и золотистой, хрустящей оболочки. Это идея, которая легко адаптируется к домашней кухне, а звучит как что-то праздничное.

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Идеальные креветки к пиву

Креветки к пиву / © Credits

Креветки к пиву — классика, которая может быть как простой закуской, так и настоящим гастрономическим «вау». Пиво давно перестало быть лишь напитком для футбольных вечеров — сегодня это часть культуры вкуса. А правильная закуска способна подчеркнуть его аромат, горчинку и послевкусие. Именно поэтому креветки остаются бесспорным фаворитом.

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Профитроли с авокадо-муссом и креветками

Профитроли с муссом из авокадо и креветками tiktok.com_anastasiiacooking

Профитроли уже давно перестали быть исключительно десертом. В современной гастрономии они уверенно заняли своё место среди изысканных солёных закусок, которые украшают праздничные столы, фуршеты и домашние ужины «как в ресторане».

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