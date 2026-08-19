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Популярная украинская певица выходит замуж за военного и показала фото из роскошной помолвки
Кажанна обручилась со своим возлюбленным. Артистка уже показала, как избранник сделал предложение ей.
Популярная украинская певица Кажанна, настоящее имя которой Анна Макиенко, выходит замуж за возлюбленного-военного Даниила.
Радостную новость 25-летняя исполнительница объявила в своем Instagram. В частности, артистка опубликовала серию фотографий, на которых избранник сделал ей предложение. Роскошная помолвка пары состоялась в сказочном месте. Локация была украшена немалой надписью, которая подсвечивалась и развевалась цветами. Также пара наслаждалась романтическим ужином.
Очевидно, помолвка влюбленных состоялась вечером. Так что они символически наблюдали за закатом Солнца. Кажанна и ее возлюбленный были одеты в черные наряды. Избранник артистки стал на одно колено, достал обручальное кольцо и произнес желанные слова. Тем временем певица ответила согласием на его предложение выйти за него замуж.
«Я сказала да!» — без лишних слов подписала фотографии исполнительницы.
Отметим, Кажанна познакомилась со своим возлюбленным в феврале 2025 года, а уже в мае того же года рассекретила роман с ним. Теперь пара решила перейти на новый этап и узаконить их отношения.
Напомним, недавно блогерша Оля Шевченко обручилась с возлюбленным-бизнесменом. Парочка решила заключить брак спустя год после начала отношений.