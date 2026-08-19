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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Популярная украинская певица выходит замуж за военного и показала фото из роскошной помолвки

Кажанна обручилась со своим возлюбленным. Артистка уже показала, как избранник сделал предложение ей.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Кажанна выходит замуж

Кажанна выходит замуж / © instagram.com/kazhanna_

Популярная украинская певица Кажанна, настоящее имя которой Анна Макиенко, выходит замуж за возлюбленного-военного Даниила.

Радостную новость 25-летняя исполнительница объявила в своем Instagram. В частности, артистка опубликовала серию фотографий, на которых избранник сделал ей предложение. Роскошная помолвка пары состоялась в сказочном месте. Локация была украшена немалой надписью, которая подсвечивалась и развевалась цветами. Также пара наслаждалась романтическим ужином.

Кажанне сделал предложение бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Кажанне сделал предложение бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Очевидно, помолвка влюбленных состоялась вечером. Так что они символически наблюдали за закатом Солнца. Кажанна и ее возлюбленный были одеты в черные наряды. Избранник артистки стал на одно колено, достал обручальное кольцо и произнес желанные слова. Тем временем певица ответила согласием на его предложение выйти за него замуж.

«Я сказала да!» — без лишних слов подписала фотографии исполнительницы.

Кажанне сделал предложене бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Кажанне сделал предложене бойфренд / © instagram.com/kazhanna_

Отметим, Кажанна познакомилась со своим возлюбленным в феврале 2025 года, а уже в мае того же года рассекретила роман с ним. Теперь пара решила перейти на новый этап и узаконить их отношения.

Напомним, недавно блогерша Оля Шевченко обручилась с возлюбленным-бизнесменом. Парочка решила заключить брак спустя год после начала отношений.

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