Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: день работы над ошибками

Малина

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Тем не менее, какую бы цель мы сегодня перед собой ни поставили, не стоит форсировать события — любые задачи необходимо выполнять спокойно, не торопясь.

Только в таком случае можно будет получить желаемый результат, в то время как в спешке поневоле придется совершить массу ошибок, которые впоследствии придется исправлять. Нужно взять тайм-аут, во время которого трезво взглянуть на свои возможности и ресурсы, а затем определиться с дальнейшими дейтвиями.

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Овен

День — или хотя бы вторую его половину — рекомендуется посвятить себе, занявшись делом, что приносит предстаивтелям вашего знака настоящее удовольствие — разумеется, у каждого из вас это будет что-то свое.

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Телец

Вспыльчивость, свойственную предстаивтелям знака, нужно сдерживать всега, но сегодня это особенно важно: она может толкнуть вас на ссору с близким человеком, и упрямство не позволит признать вину и извиниться.

Близнецы

С категорическим нежеланием работать можно будет бороться только одним способом: как можно быстрее сделать все, что вы запланировали на сегодня, а оставшееся время посвятить ничегонеделанию, которое вы заслужили.

Рак

Нынешний день благоприятен для серьезных жизненных перемен: можно переходить на новую работу и расходиться — или, наоборот, сходиться — с любимым человеком с соответствующей сменой места жительства.

Лев

Рекомендуется хотя бы один — сегодняшний — день не думать о работе: всех дел, как известно, все равно не переделаешь, а здоровье у вас одно, поэтому нужно — несмотря на разгар рабочей недели — потратить время на отдых.

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Дева

Сегодня — впрочем, как и в любой другой день — нежелательно ссориться с окружающими людьми — даже если вам удастся помириться с тем, кого обидите, по горячим следам, неприятный осадок у него все равно останется.

Весы

День благоприятен для кардинальных жизненных перемен — имеет смысл сделать то, к чему вы давно стремились, но по каким-то причинам не осмеливались осуществить: например, переехать в другой город или страну.

Скорпион

Общаясь с окружающими, необходимо строго контролировать свои слова: почувствовав, что вам хочется сказать колкость, переведите сарказм в шуточную плоскость — удастся сохранить добрые отношения с людьми.

Стрелец

Тем из вас, кто сегодня хочет много успеть на работе или дома, желательно составить подробный план действий: придерживаясь его, вы сможете легко и быстро выполнить любые задачи дня, как бы много их ни было.

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Козерог

Не стоит возлагать особых надежд сегодняшние трудовые свершения — из-за расслабленности, которая — как назло — будет отличать вас в это время, вряд ли удастся сделать что-то серьезное, так что лучше посвятить время отдыху.

Водолей

Не стоит переживать по поводу неурядиц профессионального и бытового свойства — не пройдет и суток, как вы благополучно о них позабудете, а потраченные нервные клетки, как известно, восстановить не удастся.

Рыбы

День категорически не подходит для принятия серьезных решений: если вы ошибетесь — а такая вероятность довольно высока — неприятных последствий избежать не удастся, так что лучше перенести этот процесс на пару дней.

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