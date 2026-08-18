"США ненадежны": Китай, Россия и КНДР получили новое окно возможностей - о чем идет речь

КНР, РФ и КНДР усиливаются

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Китай, Россия и Северная Корея активизировали военную деятельность в Тихоокеанском регионе на фоне решения президента США Дональда Трампа направить американский авианосец USS George Washington из западной части Тихого океана на Ближний Восток. Эксперты считают, что ситуация может усугублять сомнения союзников Вашингтона относительно долгосрочных американских гарантий безопасности.

Об этом идет речь в материале Newsweek.

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Также, как пишет Newsweek, USS George Washington направляется в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), чтобы заменить USS Abraham Lincoln, который более 260 дней находится в развертывании и принимает участие в операциях, связанных с войной против Ирана.

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Поэтому последний американский авианосец, ныне находившийся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, покидает западную часть Тихого океана.

Китай, Россия и КНДР активизировались

По словам вице-президента по исследованиям геостратегии и дипломатии Реймонда Куо, отсутствие авианосной ударной группы уменьшает возможности США демонстрировать военную силу в регионе.

«Пока у США все еще есть наземные и воздушные силы на региональных базах, отсутствие авианосной группы означает, что Вашингтон потерял свой ключевой инструмент проектирования силы. Мы гораздо меньше способны сдерживать китайские и российские военно-морские и береговые операции», — сказал эксперт Newsweek.

В то же время, он подчеркнул, что передислокация авианосца может свидетельствовать о недостаточности ресурсов Центрального командования США для противостояния Ирану без привлечения сил из других регионов.

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КНДР запустила баллистические ракеты

На фоне учений с участием США и их союзников Северная Корея продолжила жесткую риторику по Южной Корее и Японии.

На прошлой неделе Сеул и Токио сообщили о втором запуске баллистической ракеты КНДР менее чем через неделю. Эти действия рассматриваются как возможная реакция Пхеньяна на запланированные совместные военные учения США и Южной Кореи.

Сам Трамп заявил, что имеет «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ином. В то же время американский президент объявил о намерении сократить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их «совершенно неуместными и враждебными» по отношению к Северной Корее.

Китай проводит обучение у Тайваня

Пекин также резко отреагировал на военные учения Тайваня. Китай после этого провел собственные совместные морские маневры с Индонезией недалеко от Тайваня.

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В Индонезии, однако, подчеркнули, что учения не были направлены на отработку боевых действий.

США продолжают декларировать поддержку Тайваня, однако Трамп ранее заявлял о готовности координировать с Пекином вопросы поставки оружия Тайбэю. В результате пакет вооружений для Тайваня на 14 млрд долларов был приостановлен.

Путин демонстрирует присутствие России в Тихом океане

Россия также усилила активность в регионе. На прошлой неделе Владимир Путин посетил Курильские острова — территорию, которую Россия захватила в Японии после Второй мировой войны, но на которую Токио до сих пор выдвигает претензии.

Визит состоялся на фоне масштабных военных учений вблизи спорных островов и вызвал возмущение японских властей.

По данным Newsweek, японская сторона также выражала обеспокоенность решениями США по сокращению совместных учений с Южной Кореей.

Китай, Россия и КНДР сближаются

Пекин, Москва и Пхеньян в последние годы усиливают сотрудничество, хотя формального трехстороннего военного союза между ними нет.

Северная Корея имеет договор о безопасности с Китаем, заключенный 65 лет назад, а в 2024 году подписала с Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимные обязательства в сфере обороны.

Китай и Россия формального военного союза тоже не имеют, но развивают стратегическое партнерство. В частности, в прошлом месяце страны провели совместные военно-морские учения в Тихом океане.

Бывшая сотрудница разведки США Андреа Кендалл-Тейлор назвала растущее взаимодействие Китая, России, Ирана и Северной Кореи «Осью потрясений», которая может усиливать давление на США.

По ее словам, этим странам не обязательно координировать каждое действие. Одновременные вызовы для Вашингтона в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке заставляют США распределять внимание, ресурсы и военные силы между несколькими направлениями.

Эксперты опасаются «окна возможностей»

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансян отметил, что нынешняя ситуация может снизить уровень сдерживания в регионе.

«Нет сомнений, что эти действия снизили уровень сдерживания — запасы, отсутствие большей части флота и заявления, подвергающие сомнению приверженность США», — сказал он.

По мнению эксперта, Китай, Россия и Северная Корея могут использовать ситуацию для сигнала американским союзникам: «Мы здесь. США ненадежны. Заключайте другое соглашение».

В то же время эксперты не ожидают немедленного масштабного обострения из-за передислокации авианосца. По словам Кансяна, ситуация может измениться после завершения или ослабления войны на Ближнем Востоке, когда часть американских сил сможет вернуться в Азиатско-Тихоокеанский регион.

США имеют 11 атомных авианосцев, хотя одновременно обычно в развертывании находится примерно половина из них. Среди возможных кандидатов на смену USS George Washington в западной части Тихого океана называют USS Theodore Roosevelt и USS Carl Vinson.

Напомним, Си Цзиньпин встретится с Трампом 24 сентября в Вашингтоне. Такой формат визита уже вызывает вопросы в дипломатических кругах.

Ранее речь шла о том, что Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян впервые за семь лет. Он поехал туда на фоне громких заявлений Ким Чен Ина о намерении резко нарастить ядерный потенциал страны.

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