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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1551
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Трамп сократил учения с Южной Кореей в угоду КНДР: главные новости ночи 17 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп, Ким Чен Ин

Дональд Трамп, Ким Чен Ин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 августа 2026 года:

  • США резко сократят военные учения с Южной Кореей: Трамп назвал неожиданную причину Читать далее –>

  • Россия ударила КАБами по Изюму: есть пострадавшие Читать далее –>

  • «Россияне не считают украинцев людьми»: Портников об иллюзии договориться с Путиным Читать далее –>

  • Ким Чен Ын назвал Путина другом и сделал ему громкое обещание: что заявил лидер КНДР Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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