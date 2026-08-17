Борьба за миллионы, собственный бизнес и брак: как сложилась жизнь семьи Кузьмы Скрябина во время войны

Кузьма Скрябин с женой Светланой и дочерью Барбарой

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17 августа Кузьме Скрябину могло бы исполниться 58 лет — вспоминаем, каким музыкант был в семье и как после его смерти изменилась жизнь ближайших.

Как известно, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 в ДТП на Днепропетровщине. Внедорожник музыканта столкнулся с молоковозом, когда артист возвращался с концерта в Кривом Роге. Ему было всего 46 лет.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала самое интересное о жизни Кузьмы Скрябина по ту сторону экрана, его семью и то, как живут ближайшие легендарного музыканта после его утраты.

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Кузьма Скрябин

Каким Кузьма Скрябин был дома: дочь раскрыла неожиданные подробности

Единственная дочь музыканта Мария-Барбара Кузьменко неоднократно рассказывала, что дома ее папа совсем не был таким, как его знала публика. По словам Барбары, Кузьма воспитывал ее достаточно строго: не позволял бесцельно проводить время перед телевизором и постоянно поощрял обучение и саморазвитие.

В то же время артист никогда не навязывал дочери собственное видение будущего. Он разрешил ей самостоятельно выбрать профессию. Барбара пошла не по музыкальному пути, а получила медицинское образование и стала врачом-косметологом.

Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

«На самом деле я воспитывалась в довольно суровых условиях, хотя все думают, что мой папа был супер добрый и мне можно было все. На самом деле, мне можно было очень мало чего. Я была постоянно в условиях, которые должна учиться, я не могла просто лежать и ничего не делать. Он был веселым на публике. Надо понимать, что дома он был другим человеком. И со мной он был прежде всего папой, а не известным человеком», — вспоминала дочь в проекте «Наодинці з Гламуром».

Дочь Кузьмы Барбара: собственный бизнес, брак и почему она не планирует детей

Сейчас 28-летняя Барбара ведет довольно непубличную жизнь. Она работает в сфере косметологии и развивает собственный бизнес — открыла клинику эстетической косметологии и дерматологии в Киеве.

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Барбара Кузьменко / © instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

В 2019 году дочь Кузьмы вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура. У супругов пока нет детей. Барбара объясняла в проекте «Наодинці з Гламуром», что из-за полномасштабной войны пока откладывает рождение ребенка.

«К сожалению, детей в этот период не планируем из-за того, что сейчас происходит. Это все очень сложно. Я довольно тревожная, так не знаю, как бы я с тем ребенком бегала в подвалы. С другой стороны, понимаю, что время проходит и жизнь такая», — объясняла дочь Кузьмы.

Барбара Кузьменко с мужем / © instagram.com/miss___mariya

Вместе с мужем она также открыла в Киеве кафе, оформленное в честь Кузьмы Скрябина. В заведении можно увидеть цитаты из песен музыканта.

Как живет вдова Кузьмы Светлана: руководит творчеством мужа и борется за права

Жена Андрея Кузьменко, Светлана Бабийчук, после его смерти сосредоточилась на сохранении памяти о муже и его творческом наследии. В частности, вдова основала компанию, которая занимается менеджментом интеллектуального наследия музыканта, и передала популярному музыкальному лейблу право использовать его песни.

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Однако со временем вокруг этого возник громкий скандал. По данным Нацполиции, представители лейбла в течение трех лет могли намеренно занижать количество прослушиваний песен Скрябина на стриминговых платформах, из-за чего Светлана получала меньшие выплаты. По условиям договора ему должны принадлежать 70% дохода от использования творческого наследия мужа, а компании — 30%.

Вдова Кузьмы Скрябина и его дочь с мужем (первый слева) вместе с создателями фильма «Кузьма: Страшно веселий»

Как установила независимая экспертиза в сфере интеллектуальной собственности, в период с 2017 по 2019 год вдова Кузьмы могла недополучить по меньшей мере 1,5 млн гривен. До этого Светлана решает этот вопрос в правовом поле.

О браке с музыкантом Бабийчук всегда говорила как о чрезвычайно близких отношениях. Сам Кузьма считал жену «больше, чем любимой и другом». Он признавался, что ради семьи отказывался от громких вечеринок, а все свободное время пытался проводить с женой и дочерью. В частности, много с ними путешествовал.

Кузьма Скрябин с женой Светланой

После смерти мужа Светлана признавалась, что больше ей не хватает его оптимизма, юмора и ежедневного общения. В то же время, свою личную жизнь она не афиширует. На вопрос о возможном появлении новой любви вдова ответила словами самого Андрея: «Что будет с нами, знает только Бог».

Сегодня семья Кузьмы продолжает жить дальше, однако каждая из них по-своему хранит память о муже и отце, который для миллионов остался легендой украинской музыки.

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