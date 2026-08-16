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Арсен Мирзоян состриг длинные вьющиеся волосы и показал кардинальное изменение имиджа: фото до и после
Муж Тони Матвиенко попрощался со своими фирменными кудрями и удивил новой прической.
Украинский музыкант Арсен Мирзоян кардинально изменил имидж и состриг свои длинные волосы.
Артист, привыкший в последние годы удивлять поклонников роскошной шевелюрой, снова решился на радикальный эксперимент. На этот раз Мирзоян почти полностью побрил голову, попрощавшись со своими фирменными кудрями.
Результатом перевоплощения мужчина певицы Тони Матвиенко похвастался в Instagram. Арсен опубликовал фото до и после стрижки, так что поклонники могли сразу оценить его новый образ. При этом можно заметить, что в барбершопе артисту подстригли и бороду.
Кардинальное изменение внешности пришлось по душе подписчикам. В комментариях они отметили, что короткая стрижка Мирзояну подходит, а некоторые даже отметили, что музыкант теперь выглядит моложе.
Мне Арсен кайфовый в любом образе
Вам очень подходит новая стрижка
Была альпака и нет альпаки! Но вам хорошо
Помолодел!
Напомним, недавно звездные супруги Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко набили парное тату в день свадьбы и показали результат на фото.