Арсен Мирзоян состриг длинные вьющиеся волосы и показал кардинальное изменение имиджа: фото до и после

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Украинский музыкант Арсен Мирзоян кардинально изменил имидж и состриг свои длинные волосы.

Артист, привыкший в последние годы удивлять поклонников роскошной шевелюрой, снова решился на радикальный эксперимент. На этот раз Мирзоян почти полностью побрил голову, попрощавшись со своими фирменными кудрями.

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Результатом перевоплощения мужчина певицы Тони Матвиенко похвастался в Instagram. Арсен опубликовал фото до и после стрижки, так что поклонники могли сразу оценить его новый образ. При этом можно заметить, что в барбершопе артисту подстригли и бороду.

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Арсен Мирзоян — до и после стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

Кардинальное изменение внешности пришлось по душе подписчикам. В комментариях они отметили, что короткая стрижка Мирзояну подходит, а некоторые даже отметили, что музыкант теперь выглядит моложе.

Мне Арсен кайфовый в любом образе

Вам очень подходит новая стрижка

Была альпака и нет альпаки! Но вам хорошо

Помолодел!

Напомним, недавно звездные супруги Наталья Денисенко и Юрий Ярошенко набили парное тату в день свадьбы и показали результат на фото.

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