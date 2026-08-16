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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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776
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1 хв

Арсен Мірзоян зістриг довге кучеряве волосся й показав кардинальну зміну іміджу: фото до та після

Чоловік Тоні Матвієнко попрощався зі своїми фірмовими кучерями та здивував новою зачіскою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Український музикант Арсен Мірзоян кардинально змінив імідж та зістриг своє довге волосся.

Артист, який останні роки звик дивувати прихильників розкішною шевелюрою, знову наважився на радикальний експеримент. Цього разу Мірзоян майже повністю поголив голову, попрощавшись зі своїми фірмовими кучерями.

Результатом перевтілення чоловік співачки Тоні Матвієнко похизувався в Instagram. Арсен опублікував фото до та після стрижки, тож шанувальники могли одразу оцінити його новий образ. Заодно можна помітити, що у барбершопі артистові підстригли й бороду.

Арсен Мірзоян — до та після стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян — до та після стрижки / © instagram.com/arsen_mirzoian

Кардинальна зміна зовнішності припала до душі підписникам. У коментарях вони зазначили, що коротка стрижка Мірзояну пасує, а дехто навіть зауважив, що музикант тепер має молодший вигляд.

  • Мені Арсен кайфовий в будь-якому образі

  • Вам дуже пасує нова стрижка

  • Була альпака і нема альпаки! Але вам файно

  • Помолодшав!

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко набили парне тату у день весілля й показали результат на фото.

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