Яке церковне свято в Україні 16 серпня

Церковне свято 16 серпня / © pexels.com

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16 серпня (29 серпня), в православному календарі Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Згідно з церковним переказом, у часи земного життя Ісуса Христа правитель міста Едеси, цар Авгар, тяжко захворів. Почувши про чудеса Спасителя, він повірив у Його силу та послав до Христа посланців із проханням прийти й зцілити його.

Ісус не зміг особисто вирушити до Едеси, але, за переказом, зробив дивовижний дар для царя. Христос умив обличчя, витер його полотном — і на тканині чудесним чином залишився відбиток Його лику. Саме цей образ отримав назву Нерукотворний, адже він не був написаний художником, а з’явився надприродним шляхом.

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Коли полотно принесли царю Авгарю, той отримав зцілення. Після цього образ почали шанувати як одну з найбільших святинь християнського світу.

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Протягом багатьох століть Нерукотворний образ зберігався в Едесі. У 944 році його було урочисто перенесено до Константинополя — столиці Візантійської імперії.

Саме ця подія стала основою свята перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Вона символізувала поширення християнської віри та особливе шанування образу Спасителя.

У церковних піснеспівах цього дня прославляється не лише сама святиня, а й таємниця Боговтілення — прихід у світ Сина Божого, який прийняв людську природу заради спасіння людей.

Церковне свято 16 серпня — день пам’яті святого мученика Діомида

Святий Діомид жив у III столітті в місті Тарс, що знаходилося в Кілікії (територія сучасної Туреччини). Він походив із благочестивої християнської родини та з юних років був вихований у вірі в Ісуса Христа.

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Діомид отримав добру освіту і став лікарем. Однак своє покликання він розумів не лише як лікування тілесних хвороб, а й як служіння людським душам. Він допомагав усім, хто потребував підтримки, не розділяючи людей за багатством чи становищем.

Святий лікар лікував хворих безкорисливо, часто допомагаючи бідним і знедоленим. За переказами, Господь наділив його особливою благодаттю, і через молитви Діомида відбувалися зцілення.

У часи життя святого Діомида християни зазнавали жорстоких переслідувань з боку язичницької влади Римської імперії. Попри небезпеку, святий відкрито сповідував свою віру та не приховував імені Христа.

Для Діомида віра була не лише словами, а способом життя. Він допомагав людям, проповідував Євангеліє та закликав інших пізнати істину Божої любові.

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Його добрі справи та духовна сила привертали увагу багатьох людей, які через його приклад наверталися до християнства.

За правління імператора Діоклетіана, коли почалися одні з найжорстокіших гонінь на християн, святий Діомид був схоплений за свою віру.

Його змушували зректися Христа та поклонитися язичницьким богам, але святий залишився непохитним. Він мужньо переніс страждання і відмовився відректися від Спасителя.

За церковним переданням, святий Діомид прийняв мученицьку смерть близько 298 року в місті Нікея.

Церковне свято в Україні 16 серпня за старим календарем

За старим календарем 16 серпня в Україні вшановували пам’ять Антонія Римського. За переказами, Антоній народився в Римі у благочестивій християнській родині. З юних років він присвятив своє життя Богові, прийняв чернечий постриг і багато років проводив у молитві та духовних подвигах. Святе передання розповідає, що під час молитви Антоній отримав благословення залишити Рим і вирушити на схід. За дивовижною подією він приплив до Новгорода на камені, де згодом заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці — відомий як Антонієв монастир.

Прикмети 16 серпня

Народні прикмети 16 серпня / © unsplash.com

Якщо 16 серпня дме сильний вітер — осінь може бути вітряною та прохолодною.

Теплий і сонячний день віщує суху та лагідну осінь.

Дощ цього дня вважали доброю ознакою — він може передвіщати багатий урожай грибів.

Що не можна робити 16 серпня

Особливе значення надавали хлібу — його шанували як святий Божий дар. У народі вірили, що не можна викидати чи залишати недоїденими шматочки хліба, адже така неповага до нього могла призвести до нестатку та фінансових труднощів у родині.

Що можна робити 16 серпня

За давньою традицією цього дня до храму несуть для освячення дари нового врожаю — горіхи, фрукти, овочі, хліб, домашню випічку та інші продукти, які символізують подяку Богові за достаток і працю людей.

Саме з цією традицією пов’язана народна назва свята — Горіховий Спас. Також його називають Третім Спасом, Полотняним Спасом або Хлібним Спасом. Остання назва пояснюється тим, що в цей період зазвичай завершували жнива, збирали зерно та випікали хліб із нового врожаю.

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