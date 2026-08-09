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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про масовану атаку дронів (відео)

У російському Бєлгороді вночі пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про масовану атаку безпілотників на місто.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Бєлгород

Бєлгород / © із соцмереж

У російському Бєлгороді в ніч проти 9 серпня пролунали численні вибухи. За повідомленнями місцевих жителів та моніторингових ресурсів, місто зазнало атаки безпілотників.

Очевидці заявляють про серію потужних вибухів у різних районах Бєлгорода. Попередньо йдеться про масовану атаку БпЛА.

© із соцмереж

© із соцмереж

Інформації про можливі влучання, руйнування або постраждалих наразі немає. Російська влада на момент появи перших повідомлень детальних даних про наслідки атаки не оприлюднювала.

Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося про те, що у Бєлгороді зникло світло: росЗМІ пишуть про можливу атаку на ТЕЦ

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