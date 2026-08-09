У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про масовану атаку дронів (відео)

Бєлгород / © із соцмереж

Реклама

У російському Бєлгороді в ніч проти 9 серпня пролунали численні вибухи. За повідомленнями місцевих жителів та моніторингових ресурсів, місто зазнало атаки безпілотників.

Очевидці заявляють про серію потужних вибухів у різних районах Бєлгорода. Попередньо йдеться про масовану атаку БпЛА.

Реклама

© із соцмереж

© із соцмереж

Інформації про можливі влучання, руйнування або постраждалих наразі немає. Російська влада на момент появи перших повідомлень детальних даних про наслідки атаки не оприлюднювала.

Реклама

Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося про те, що у Бєлгороді зникло світло: росЗМІ пишуть про можливу атаку на ТЕЦ

Новини партнерів