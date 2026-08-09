- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1151
- Час на прочитання
- 1 хв
У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про масовану атаку дронів (відео)
У російському Бєлгороді вночі пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про масовану атаку безпілотників на місто.
У російському Бєлгороді в ніч проти 9 серпня пролунали численні вибухи. За повідомленнями місцевих жителів та моніторингових ресурсів, місто зазнало атаки безпілотників.
Очевидці заявляють про серію потужних вибухів у різних районах Бєлгорода. Попередньо йдеться про масовану атаку БпЛА.
Інформації про можливі влучання, руйнування або постраждалих наразі немає. Російська влада на момент появи перших повідомлень детальних даних про наслідки атаки не оприлюднювала.
Інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося про те, що у Бєлгороді зникло світло: росЗМІ пишуть про можливу атаку на ТЕЦ