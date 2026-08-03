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У Бєлгороді атакували будівлю університету, де могли збирати безпілотники
У російському Бєлгороді атакували будівлю БДТУ імені Шухова, де, за словами місцевих жителів, могли збирати та випробовувати безпілотники.
У російському Бєлгороді зазнала атаки будівля БДТУ імені Шухова. За словами місцевих жителів, у приміщеннях університету могли збирати та випробовувати безпілотники.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
У Мережі поширюють кадри ймовірних наслідків удару. Інформації про масштаби пошкоджень і постраждалих наразі немає.
Офіційно дані про використання будівлі для виробництва чи тестування дронів не підтверджені.
Нагадаємо, раніше в російських містах Саратов і Енгельс пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.