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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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241
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У Бєлгороді атакували будівлю університету, де могли збирати безпілотники

У російському Бєлгороді атакували будівлю БДТУ імені Шухова, де, за словами місцевих жителів, могли збирати та випробовувати безпілотники.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Бєлгород

Бєлгород / © із соцмереж

У російському Бєлгороді зазнала атаки будівля БДТУ імені Шухова. За словами місцевих жителів, у приміщеннях університету могли збирати та випробовувати безпілотники.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

У Мережі поширюють кадри ймовірних наслідків удару. Інформації про масштаби пошкоджень і постраждалих наразі немає.

© із соцмереж

Офіційно дані про використання будівлі для виробництва чи тестування дронів не підтверджені.

Нагадаємо, раніше в російських містах Саратов і Енгельс пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
241
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