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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Потужні пожежі у Криму після атаки дронів та нові заяви Трампа про Іран: головні новини ночі 3 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Керч

Керч / © із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 серпня 2026 року:

  • В окупованому Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів і можливе влучання в нафтобазу Читати далі –>

  • США можуть вдарити по Ірану будь-якої миті: Трамп зробив нову заяву Читати далі –>

  • Трамп анонсував нові переговори з Іраном: коли вони розпочнуться Читати далі –>

  • У Бєлгороді атакували будівлю університету, де могли збирати безпілотники Читати далі –>

  • У Керчі після роботи російської ППО спалахнула пожежа: повідомляють про атаку на підстанцію Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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