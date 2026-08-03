Потужні пожежі у Криму після атаки дронів та нові заяви Трампа про Іран: головні новини ночі 3 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 серпня 2026 року:

В окупованому Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів і можливе влучання в нафтобазу Читати далі –>

США можуть вдарити по Ірану будь-якої миті: Трамп зробив нову заяву Читати далі –>

Трамп анонсував нові переговори з Іраном: коли вони розпочнуться Читати далі –>

У Бєлгороді атакували будівлю університету, де могли збирати безпілотники Читати далі –>