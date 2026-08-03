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Потужні пожежі у Криму після атаки дронів та нові заяви Трампа про Іран: головні новини ночі 3 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 серпня 2026 року:
В окупованому Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів і можливе влучання в нафтобазу Читати далі –>
США можуть вдарити по Ірану будь-якої миті: Трамп зробив нову заяву Читати далі –>
Трамп анонсував нові переговори з Іраном: коли вони розпочнуться Читати далі –>
У Бєлгороді атакували будівлю університету, де могли збирати безпілотники Читати далі –>
У Керчі після роботи російської ППО спалахнула пожежа: повідомляють про атаку на підстанцію Читати далі –>
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