Cпека негативно впливає на здоров’я / © Associated Press

Реклама

Перші дні серпня принесли до України справжню спеку — у більшості регіонів температура повітря вдень перевищує +30°. Синоптики попереджають — спека триватиме до 7 серпня.

ТСН.ua зібрав найбільш ефективні поради, які допоможуть пережити виснажливу спеку.

Реклама

Корисні поради

Питний режим: головний пріоритет

Реклама

Норма: Вживайте приблизно 30 мл рідини на 1 кг маси тіла щодня (це додатковий об’єм до вашого звичного раціону).

Не чекайте спраги: Відчуття спраги — це вже ознака того, що організм почав зневоднюватися. Вода має бути з вами постійно.

Температура напоїв: Уникайте крижаної води після сонця — це може спричинити спазм шлунка. Водночас теплий чай у спеку є корисним: він стимулює потовиділення, що природним шляхом охолоджує тіло.

Заборонені напої: Обмежте каву, алкоголь та солодкі газовані напої, оскільки вони провокують ще більше зневоднення.

Реклама

Важливо: Особливу увагу гідратації мають приділяти люди із серцево-судинними захворюваннями, оскільки дефіцит води підвищує ризик тромбоутворення.

Виключити: Жирне м’ясо, важкі страви, макарони та складні вуглеводи.

Додати: Холодні легкі страви (окрошка, гаспачо) та свіжі овочі.

Обирайте одяг з натуральних тканин

Це стосується і дітей, і дорослих. Найкращий захист у спеку даватиме одяг зі щільно тканих матеріалів (наприклад, котон, легкі бавовняні тканини, льон).

Реклама

Він дозволятиме шкірі «дихати», водночас захищаючи її від шкідливої дії ультрафіолетових променів.

Найкраще, щоб одяг був світлих кольорів, вільним і легким. Саме закритий легкий одяг із натуральної тканини (а також спеціальний спортивний одяг, що не пропускає ультрафіолет) краще врятує вас від сонячних опіків та перегрівання, аніж оголена шкіра. Одяг на 27% зменшує ймовірність опіків.

Користуйтеся сонцезахисним кремом правильно

Медики категоричні: навмисно засмагати шкідливо, а тим більше в спеку. Це загрожує нашій шкірі утворенням зморшок, сухістю, опіками та розвитком онкологічних захворювань.

Натомість сонцезахисний крем, який ми зазвичай купуємо для перебування на пляжі, у спекотні дні варто наносити щоразу, коли виходите на вулицю.

Варто пам’ятати про низку важливих правил його використання:

Користуйтеся сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF30 та фільтрами променів UVA та UVB. Не варто шукати крем із максимальним захистом: крем із SPF 30 блокує чи відбиває 97% променів, а SPF50 — 98%.

Перевіряйте термін придатності сонцезахисного крему.

Пам’ятайте про правило чайної ложки — крем слід наносити по чайній ложці на кожну частину тіла. Більшість людей наносять замало засобу. Дві години на пляжі потребують 35 мл крему.

Обирайте засіб, що не містить парабенів — вони збільшують ймовірність закриття пор на шкірі і утворення комедонів та акне.

Найкращим компонентом, що захищає від сонця, є оксид цинку. Але такі креми, зазвичай, густі і масні, та нагадують білила. Креми, що містять компоненти, які поглинають ультрафіолет, зручніші в користуванні, хоча і не такі надійні.

Якщо ви весь день на сонці, оновлюйте крем кожні дві години.

Не забувайте про капелюхи

Капелюхи та окуляри мають стати неодмінними супутниками в спекотні сонячні дні.

Найбільший рівень захисту забезпечують головні убори, які захищають від сонячних променів не лише верхню частину голови, але й вуха та шию — тобто капелюхи із широкими крисами.

Якщо дозволяють обставини, можна змочити водою кепку або зав’язати на шиї змочену водою хустинку — це допоможе уникнути сонячного удару.

Закривайте жалюзі у кімнатах

Значна частина тепла заходить до кімнати разом зі світлом. Якщо хочете охолодити приміщення або зберегти в ньому прохолоду протягом дня, тримайте закритими жалюзі або штори.

Нагадаємо, Україну накрила нова хвиля спеки, яка прийшла з Африки. У нашій країні стовпчики термометрів піднімуться до позначки 38 градусів за Цельсієм, а триватиме спекотна погода до 7 серпня.

Новини партнерів