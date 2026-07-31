Спека / © ТСН

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В Україну повертається екстремальна погода: сухо та надзвичайно гаряче буде практично по всій території країни. Причиною цього стане потужний висотний гребінь Азорського антициклону, що транспортує розжарене африканське повітря через Марокко й Італію аж до країн Балтії.

Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у Facebook.

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«Тепловий купол» розжарить повітря до +38°

За словами синоптика, у середній та верхній тропосфері (на висоті 8–12 км) сформується масштабна система високого тиску.

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«Ця система створить „тепловий купол“, що стискає добряче розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру. Атмосферні магістралі транспортуватимуть сухе гаряче повітря на європейський континент. Надзвичайна спека очікується в Іспанії — до +46°, у сусідній Польщі — до +40°, а в центральних регіонах України — сильна спека до +38°», — зазначає Постригань.

Водночас фахівець закликає не панікувати й наголошує, що спека влітку — це цілком нормальне явище, і подібні температури в Україні вже фіксувалися у минулі роки.

Коли чекати на пік спеки: детальний прогноз

1–2 серпня (субота та неділя): очікується стабільно сонячна та суха погода. Серпнева спека лише набиратиме оберти: вночі передбачається +15…+20°, а вдень повітря прогріється до +29…+34°.

3–6 серпня (піковий період): завдяки пануванню масштабної смуги високого тиску утримуватиметься стійка антициклональна циркуляція. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть критичних +35…+38°, а ночі стануть справді тропічними — до +22…+24°.

Скільки протримається аномальна погода

За даними провідних світових моделей прогнозування, розжарений «тепловий купол» утримуватиметься над Україною щонайменше до 7 серпня.

Синоптики радять заздалегідь підготуватися до високих температур: дістати головні убори, користуватися сонцезахисними кремами, пити більше води та перевірити справність вентиляторів і кондиціонерів.

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Нагадаємо, разом із потеплінням синоптики попереджають про високу загрозу виникнення лісових пожеж: з 31 липня по 2 серпня у більшості західних і центральних областей, а саме на Волині, Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині та в Криму.

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