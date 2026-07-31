У Польщі розкрили несподівану деталь про російську ракету Х-101: що вже вдалося з’ясувати

Російська ракета. / © Associated Press

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Наразі триває огляд та каталогізація вилучених уламків російської ракети, яка 30 липня впала в селі Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві (Польща). У цих заходах також бере участь фахівець з України.

Про це заявив речник окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, пишуть Polsat News і Wiadomosci.wp.pl.

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«Ми маємо справу з ракетою Х-101, виготовленою у другому кварталі 2026 року на заводі в Московській області», — заявив представник прокуратури.

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З його слів, попередні дослідження уламків, знайдених на місці, дозволили «зробити категоричні заяви щодо типу об’єкта, з яким мали справу». Наступним етапом буде допит свідків та отримання будь-яких записів, які можуть допомогти реконструювати траєкторію польоту повітряної цілі.

Водночас прокуратура також оголосила про порушення офіційного розслідування за статтею — «створення загрози/катастрофи в повітряному русі, яка ставила під загрозу життя та здоров’я багатьох людей або майно великого масштабу». Розслідування також охоплюватиме порушення повітряного простору Польщі без необхідного дозволу.

Спричинення загрози катастрофи в повітряному русі карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Речник прокуратури визнав, що висунення звинувачень проти будь-кого може виявитися складним через обмежену співпрацю з російською владою.

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«Однак це не звільняє нас від обов’язку збирати докази та розпочати розслідування. Ми виконуємо свої обов’язки, і ще зарано визначати його результат», — наголосив він.

Російська ракета в Польщі — що відомо

Зранку 30 липня поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві знайшли вирву від невідомого об’єкта. Він впав посеред поля. Перед тим у частині регіону було оголошено повітряну тривогу, а місцеві мешканці чули вибухи.

Того ж дня прем’єр Дональд Туск оголосив: все вказує на те, що це була російська ракета, яка пролетіла над територією Польщі під час масованого нападу Росії на Україну. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що тієї ночі понад 20 ракет летіли у бік Польщі, але більшість розвернулися, а одна перетнула кордон.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що падіння російської ракети на території країни могло статися і через технічну несправність, і бути навмисною провокацією Кремля. За його словами, розслідування інциденту триває, тому наразі не можна відкидати жодної з можливих версій.

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