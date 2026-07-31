Аліна Гросу розкрила правду про таємничість батька свого сина, якого вважають відомим росіянином

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу відверто розповіла про особисте життя та чому приховує батька своєї дитини.

В інтерв’ю kp.ua артистка зазначила, що не живе в режимі секретності, однак не хоче перетворювати сімейне життя на публічний контент. Так вона також відреагувала на припущення прихильників, що вдруге вийшла заміж за російського актора Романа Полянського.

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«Я б не сказала, що приховую. Ми не живемо у режимі конспірації, не ховаємося від людей. Якщо хтось зустріне нас у місті — ми абсолютно спокійно можемо поспілкуватися чи сфотографуватися. Але чи маю я право не показувати чоловіка у своєму блозі? Звичайно, маю», — зазначила Гросу.

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Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu

До речі, Аліну саме й з Полянським неодноразово помічали на публіці та фотографували разом. За словами співачки, раніше вона була значно відкритішою, однак згодом зрозуміла, що надмірна увага до особистого життя лише ускладнює стосунки.

«Будь-яка сварка чи складний період одразу ставали приводом для обговорень, оцінок і висновків. Люди часто забувають, що артист — це насамперед звичайна людина. Ми теж можемо помилятися, сваритися, миритися, проходити непрості етапи у стосунках. Не все хочеться проживати разом із соціальними мережами», — пояснила виконавиця.

Вона також зізналася, що не хоче, аби її особисте життя відволікало слухачів від творчості: «Я часто співаю пісні про кохання, розставання, розбите серце й сильні переживання. Для мене дуже важливо, щоб слухач вірив цим історіям і проживав їх разом зі мною. Іноді надмірна відкритість особистого життя може відволікати від самої творчості».

Аліна Гросу з чоловіком та сином / © instagram.com/alina_grosu

Окрім цього, Гросу поділилася, як змінилося її життя після народження сина Марка-Габріеля. За словами співачки, зараз вона намагається знаходити баланс між материнством і роботою. У догляді за малюком їй допомагають чоловік, батьки та няня.

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Співачка додала, що не вважає допомогу рідних перекладанням своїх обов’язків. Навпаки, вона прагне бути турботливою мамою і водночас не відмовлятися від улюбленої справи.

«Зараз мій день — це постійний баланс. Насамперед я мама: погодувати, переодягнути, заколисати, погратися. Якщо потрібно їхати на запис пісні, зйомки чи інтерв’ю, мене дуже виручає моя родина. Допомагають чоловік, батьки, а також няня. Але мені дуже непросто залишати сина навіть на кілька годин», — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, у 2024 році Аліна Гросу повідомила, що вдруге таємно вийшла заміж. Хоча співачка свідомо не розкриває особу обранця, користувачі Мережі переконані, що її чоловіком є російський актор Роман Полянський, з яким артистці приписували роман ще до початку повномасштабного вторгнення. У квітні цього року стало відомо, що подружжя вперше стало батьками.

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