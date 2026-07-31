Чому в жодному разі не можна піднімати гроші на вулиці: що буде, якщо так зробити

Що робити зі знайденими грошима / © Фото з відкритих джерел

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Знайти на вулиці монету чи купюру багатьом здається справжньою удачею. Дехто без вагань кладе знахідку до кишені, тоді як інші принципово проходять повз. І справа не лише в забобонах. Існують як давні повір’я, так і цілком практичні причини, через які експерти радять добре подумати, перш ніж підіймати гроші із землі. Водночас важливо розуміти: народні прикмети та езотеричні уявлення не мають наукового підтвердження. Кожна людина сама вирішує, чи вірити в них.

Чому наші предки остерігалися знайдених грошей

У народній традиції знайдені на дорозі гроші вважалися неоднозначною знахідкою. Існувало повір’я, що разом із монетою або купюрою можна «підняти» чужі біди, фінансові труднощі чи невдачі.

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Особливо підозрілими вважалися гроші, які лежали:

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на перехресті;

біля кладовища;

біля порога будинку;

поруч із деревами або кущами, де їх могли залишити навмисно.

Саме тому старші люди часто радили дітям не торкатися таких знахідок.

Чому езотерики не рекомендують брати чужі гроші

Прихильники езотеричних вчень вважають, що гроші накопичують енергетику свого власника. Якщо людина навмисно позбулася купюри чи монети під час певного обряду, то разом із нею, за повір’ями, могла «передати» свої проблеми іншому.

Через це деякі люди ніколи не піднімають знайдені гроші, особливо якщо вони лежать у незвичних місцях або складається враження, що їх поклали навмисно.

Які є реальні причини бути обережними зі знайденими грошима

Навіть якщо не вірити в прикмети, існують практичні пояснення, чому не варто поспішати підіймати гроші.

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Банкноти та монети можуть бути брудними. Гроші проходять через тисячі рук, тому на їхній поверхні можуть накопичуватися бактерії, грибки та інші мікроорганізми. Після контакту із знахідкою бажано одразу вимити руки або скористатися антисептиком.

Це може бути частиною шахрайської схеми. Іноді шахраї спеціально залишають купюру на землі й спостерігають за тим, хто її підніме. Поки людина відволікається на знахідку, злочинці можуть викрасти гаманець, телефон чи сумку. Такі випадки трапляються нечасто, однак правоохоронці радять залишатися уважними у людних місцях.

Гроші можуть належати іншій людині. Якщо ви помітили, що хтось щойно загубив купюру або гаманець, найкраще допомогти власнику повернути його майно. Це буде набагато правильніше, ніж залишити знахідку собі.

Чи можна піднімати знайдені гроші

Єдиної відповіді не існує. Якщо людина не вірить у прикмети, вона може сприймати знайдену монету як випадкову знахідку. Однак варто пам’ятати про правила безпеки та гігієни.

Якщо ж ви дотримуєтеся народних традицій, можна просто пройти повз або залишити гроші там, де вони лежать.

Якщо ви все ж підняли купюру або монету, багато людей радять не витрачати її на себе. За народними уявленнями, такі гроші краще:

пожертвувати на благодійність;

покласти до скриньки для збору коштів;

придбати корм для безпритульних тварин;

використати для доброї справи.

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