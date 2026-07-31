У переговорах щодо України може відбутися важливий поворот: про що йдеться

Трамп та Зеленський / © Офіс президента України

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У мирному процесі відкрилося вікно можливостей, оскільки США можуть повернутися до формули, яка передбачає повне й безумовне припинення вогню ще до початку переговорів щодо інших умов.

Про це в етері телеканалу «Київ24» повідомив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

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Нове вікно можливостей для мирних переговорів щодо України

На думку експерта, важливим сигналом готовності Вашингтона обговорювати новий план спільно з Україною може стати можливий приїзд Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа спочатку до Києва, а не до Москви, як це було раніше.

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«Ще в Евіані, на саміті Великої сімки, відбулася достатньо важлива річ в фінальній резолюції. Крім необхідності тиску на Росію, перед допомогою Україні у вигляді ППО і далекобійності, була важлива річ, щодо мирного процесу. Було позначено, що ми повертаємось до старої концепції. Спочатку повне і безумовно припинення вогню, потім все інше», — зазначив Олександр Леонов.

Експерт звернув увагу на те, що президент США Дональд Трамп підписав цю резолюцію. Крім того, до мирних переговорів підключили Марко Рубіо, якого експерт охарактеризував як «злого поліцейського».

За словами Олександра Леонова, після зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим Марко Рубіо заявив, що попередній план не спрацював, «духу Анкориджу немає, потрібні нові ідеї».

Говорячи про ймовірний візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до української столиці, експерт підкреслив:

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«Це буде якраз сигнал, що дійсно щось зрушилось. Оскільки раніше Віткофф і Кушнер літали до Росії, де узгоджували всі ці плани щодо України».

Також додав, що зараз же, на тлі нових ідей, яких потребує мирний процес від Марко Рубіо, є підстави сподіватися, що обговорення почнеться саме в Києві, і лише після цього представники США поїдуть до Москви.

Яка позиція міжнародних партнерів

За словами Олександра Леонова, головною новою ідеєю має стати повне і безумовне припинення вогню. З цим підходом погоджується Китай, який неодноразово робив офіційні заяви на цю тему, востаннє — після зустрічі з Олександром Лукашенком.

Експерт додав, що позицію щодо завершення бойових дій висловив ще Казахстан. Олександр Леонов підкреслив, що ця країна є формальним союзником Росії та членом ОДКБ. За словами казахського президента, вони не розуміють причин цієї війни та вважають за необхідне закінчити її негайно.

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«Як на мене, єдина можливість швидко закінчити війну — це якраз повне і безумовне припинення вогню з подальшими переговорами, які можуть тривати достатньо довго», — підсумував Олександр Леонов.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Зеленський і Трамп під час годинної зустрічі у Вашингтоні обговорили посилення української ППО, спільне оборонне виробництво та подальші дипломатичні кроки для завершення війни.

Раніше газета Financial Times писала, що Віткофф і Кушнер можуть уперше приїхати до Києва після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. Білий дім офіційно майбутній візит поки не підтверджував.

Раніше ми писали, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, приїдуть до України у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності.

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