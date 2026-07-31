До Іспанії раптово прорвалися 50 тисяч мігрантів: почався повний хаос, влада пішла на екстрені кроки

Мігранти в Іспанії (ілютративне фото) / © Associated Press

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За добу з Марокко до іспанського міста Сеута прибуло близько 49 тисяч мігрантів — майже стільки, скільки загалом мешкає у цьому місті. Прикордонники не впоралися з таким напливом, тому Іспанія терміново направила туди армію.

Про це повідомляє ВВС.

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Чому до Іспанії прорвалися мігранти?

Повідомляється, що ситуація загострилася після того, як на початку липня Верховний суд Іспанії постановив, що мігрантів, яких затримують у морі під час спроби дістатися Сеути або Мелільї, не можна швидко депортувати назад до Марокко за колишньою спрощеною процедурою.

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Уряд Іспанії заявляє, що новим сплеском міграції скористалися мафія та злочинні угруповання. Увечері в четвер, 30 липня, сотні людей стікалися до марокканського міста Фнідек після поширення чуток про відкриття кордону.

«Це було дуже важко. Поліція намагалася нас зупинити. Але наша воля і рішучість дозволили нам дістатися сюди», — розповів один із мігрантів Джадід Закарія, який прорвався до анклаву та якого цитує агентство Reuters.

За словами представника Національної гвардії Іспанії, після рішення Верховного суду потік був незначним, але згодом різко зріс. На оприлюднених кадрах видно сотні людей, які пливуть на надувних колах, прориваються через паркани на суходолі та вигукують «Хай живе Іспанія!».

Мігранти в Іспанії. Скриншот з відео. / © EFE

Масштаби трагедії та безпекові заходи

Повідомляється, що за останні дні під час спроби дістатися Іспанії загинуло щонайменше 18 людей, а загалом за останні місяці — 60. Через цю кризу влада терміново відправила до міста 200 спецпризначенців і 60 військових. У п’ятницю туди також приїдуть прем’єр-міністр Педро Санчес та міністр внутрішніх справ, щоб зустрітися з місцевою владою і силовиками.

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Як зазначив власник магазину жіночого одягу в центрі Сеути Енріке Серрано, місцеві підприємці, своєю чергою, створюють загони самооборони через побоювання, що наявних ресурсів поліції недостатньо.

Мігранти в Іспанії. Скриншот з відео. / © EFE

Як відреагували політики та інші країни

Події в Сеуті викликали гостру політичну дискусію в Іспанії та за її межами.

«Ситуація в Сеуті безнадійна. Уряд не може заплющувати на це очі, адже ми маємо справу з кризою національної безпеки», — наголосив лідер консервативної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо у соцмережі X.

Мер Сеути Хуан Хесус Вівас закликав уряд Іспанії запровадити надзвичайний стан. Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про хибність міграційної політики іспанського прем’єра.

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила у соцмережі X про можливі кардинальні кроки. Вона зазначила, що Італія не залишатиметься осторонь та скликає відповідні органи. За результатами цих засідань країна готова вжити надзвичайних заходів для захисту кордонів і безпеки громадян, зокрема розглядає можливість призупинити дію Шенгенської угоди з Іспанією.

Мігранти в Іспанії. Скриншот з відео. / © EFE

«У питанні нелегальної імміграції ми не поступимося ні на йоту: захист кордонів, боротьба з перевізниками нелегальних мігрантів і забезпечення ефективної репатріації залишатимуться пріоритетами нашого уряду», — додала Мелоні.

Наразі Міністерство внутрішніх справ Іспанії співпрацює з Марокко, обговорюючи «якнайшвидше передавання всіх осіб, які незаконно в’їхали до Сеути».

У відповідь на ситуацію в іспанському анклаві Сеута Франція посилює заходи безпеки на кордоні з Іспанією. Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, він наказав негайно посилити прикордонний контроль.

«Дав вказівки негайно посилити контроль на іспанському кордоні. Крім того, я залучаю Прикордонні сили швидкого реагування для проведення поглиблених перевірок», — зазначив політик.

Нагадаємо, раніше демограф Олександр Гладун розповів, чому українцям загрожує демографічне захопленням мігрантами та як заміна робочої сили може заблокувати повернення біженців з-за кордону.

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