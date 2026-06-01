Не хочуть їхати навіть за великі гроші: мігранти відмовляються працювати в Україні

Трудові мігранти відмовляються працювати в Україні

Реклама

Доки українці боялися масового напливу мігрантів, працівники з інших країн самі відмовляються їхати до України. Зокрема, до Харківської області трудові мігранти не хочуть їхати навіть за зарплату 44 тисячі гривень.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Алексєєв.

Трудові мігранти не хочуть їхати працювати до України

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Алексєєв поділився, що підрядні служби Харківщини вже кілька тижнів безрезультатно намагаються залучити трудових мігрантів. Проте вони не хочуть їхати на роботу в Україну навіть за зарплату близько 1000 доларів.

Реклама

Причиною відмов стає небезпека в Україні. Навіть зарплати, які будуть вищими в декілька разів, ніж удома, не мотивують мігрантів на поїздку до України.

«Ніхто не хоче приїжджати. Ті, хто їдуть до України, не готові їхати безпосередньо до лінії фронту і виконувати навіть найпростіші роботи за доволі пристойну заробітну плату», — каже Алексєєв.

Нині дорожні робітники на Харківщині отримують від 35 до 42 тис. грн на місяць. Тим, хто виконує бетонні роботи на об’єктах захисту енергетики, — від 30 до 44 тис. грн.

Зараз кадровий дефіцит намагаються закрити українськими працівниками. Алексєєв додав, що навіть серед українців бракує людей, які хотіли б працювати у Харківській області на зарплату близько 44 тисяч гривень, тому підрядникам доводиться шукати працівників серед трудових мігрантів.

Реклама

Трудові мігранти в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні дефіцит кадрів можуть заповнити працівники з країн Азії та Африки, зокрема, з Індії, Бангладешу, Ефіопії. Вони готові працювати за оплату праці, що на 40% нижча за доходи українців. Як розповів доктор економічних наук Андрій Длігач, прийнятним рівнем для таких мігрантів є сума близько 15 тисяч гривень або 400 доларів.

Для їхніх країн це висока зарплата, тому така пропозиція є для них привабливою. Оскільки прожити на ці кошти у великих містах України самостійно майже неможливо, роботодавці використовують спеціальні інструменти: забезпечують мігрантів харчуванням та житлом у гуртожитках.

Експерт зазначає, що така ситуація є вигідною для обох сторін, адже іноземці отримують кращий дохід, а українські підприємства мають можливість працювати навіть в умовах гострого браку місцевих спеціалістів.

Петиція із закликом обмежити залучення іноземної робочої сили та надати пріоритет поверненню українців з-за кордону набрала необхідні 25 тисяч голосів і передана на розгляд Кабміну. е

Реклама

Авторка ініціативи пропонує розробити стратегію захисту національного ринку праці та запустити програму «Трудове повернення», яка передбачає гарантоване бронювання від мобілізації для українців, що повернуться працювати у стратегічні галузі.

Також документ пропонує заборонити видачу дозволів на роботу іноземцям у секторах, де дефіцит можна перекрити українцями, запровадити високий збір для роботодавців за іноземну силу.

Серед інших вимог для мігрантів — обов’язкові іспити з української мови та історії, залучення іноземців працездатного віку до оборони держави через контрактну службу, а також анулювання дозволів на перебування у разі порушення законів чи неповаги до національних цінностей.

Новини партнерів