Небезпечне поєднання: 5 продуктів, які не можна їсти з кавою

Кава / © pexels.com

Ранкова чашка ароматної кави у поєднанні з поживним сніданком — ідеальний початок дня для мільйонів людей. Проте фахівці з харчування попереджають: деякі комбінації продуктів із кавою можуть призвести до серйозних проблем із травною системою, холестерином та навіть засвоєнням поживних речовин.

Про це пише verywellhealth.

Топ популярних продуктів, яких слід уникати під час вживання кави

Цитрусові

Кава та цитрусові самі по собі мають високу кислотність.

Їхнє поєднання значно посилює подразнення стінок шлунка, що може призвести до неприємних симптомів:

Кислотний рефлюкс

Нудота та печія

Нетравлення шлунку

Смажена їжа

Смажена їжа традиційно має високий вміст жиру та натрію. Проте її вживання разом із кавою може викликати ще більші ускладнення для серцево-судинної системи.

Молоко

Це може здивувати більшість поціновувачів лате та капучино, але молоко може бути не найздоровішим супутником кави.

Хоча молоко багате на кальцій, деякі наукові роботи свідчать про те, що кава може перешкоджати здатності організму засвоювати цей критично важливий поживний елемент.

Кальцій, який не засвоюється організмом, виводиться із сечею. Цей процес, за даними експертів, пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку таких проблем, як камені в нирках або остеопороз (проблеми зі здоров’ям кісток).

Продукти з високим вмістом солі

Якщо ви вживаєте продукти з високим вмістом солі разом із кавою, це створює нездорове подвійне навантаження на систему регулювання артеріального тиску. Це особливо ризиковано для людей, які вже страждають на гіпертонію або мають ризик її розвитку.

Ферментовані продукти

Ферментовані продукти (кімчі, квашена капуста, місо) відомі своєю користю для підтримки здоров’я кишківника. Вони містять живі бактерії та дріжджі.

Попри всю користь, їхнє одночасне споживання з кавою може мати протилежний ефект. Через високу кислоту, що міститься в обох продуктах, ваша травна система може бурхливо відреагувати.

Раніше вчені з’ясували, що кава, випита у вечірній або нічний час, може не лише порушувати сон, а й впливати на імпульсивність та схильність до ризикованої поведінки.

