Опасное сочетание: 5 продуктов, которые нельзя есть с кофе

Утренняя чашка ароматного кофе в сочетании с питательным завтраком — идеальное начало дня для миллионов людей. Однако специалисты по питанию предупреждают: некоторые комбинации продуктов с кофе могут привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой, холестерином и даже усвоением питательных веществ.

Об этом пишет verywellhealth.

Топ популярных продуктов, которых следует избегать при употреблении кофе

Цитрусовые

Кофе и цитрусовые сами по себе обладают высокой кислотностью.

Их сочетание значительно усиливает раздражение стенок желудка, что может привести к неприятным симптомам:

Кислотный рефлюкс

Тошнота и изжога

Несварение желудка

Жареная еда

Жареная пища традиционно имеет высокое содержание жира и натрия. Однако ее употребление вместе с кофе может вызвать еще большие осложнения для сердечно-сосудистой системы.

Молоко

Это может удивить большинство ценителей латте и капучино, но молоко может быть не самым здоровым спутником кофе.

Хотя молоко богато кальцием, некоторые научные работы свидетельствуют о том, что кофе может препятствовать способности организма усваивать этот критически важный питательный элемент.

Кальций, не усваиваемый организмом, выводится с мочой. Этот процесс, по данным экспертов, связан с повышенным риском развития таких проблем как камни в почках или остеопороз (проблемы со здоровьем костей).

Продукты с высоким содержанием соли

Если вы употребляете продукты с высоким содержанием соли вместе с кофе, это создает нездоровую двойную нагрузку на систему регулирования артериального давления. Это особенно рисковано для людей, уже страдающих гипертонией или имеющих риск ее развития.

Ферментированные продукты

Ферментированные продукты (кимчи, квашеная капуста, мисо) известны своей пользой для поддержания здоровья кишечника. Они содержат живые бактерии и дрожжи.

Несмотря на всю пользу, их одновременное потребление с кофе может иметь противоположный эффект. Из-за высокой кислоты, содержащейся в обоих продуктах, ваша пищеварительная система может бурно отреагировать.

Ранее ученые выяснили, что кофе, выпитый в вечернее или ночное время, может не только нарушать сон, но и влиять на импульсивность и склонность к рискованному поведению.

