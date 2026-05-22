- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Если кофе не бодрит: секреты правильного потребления кофеина
Многие уже не могут представить свою жизнь без кофе. Нередко он становится единственным способом взбодриться. Такой эффект кофе оказывает благодаря кофеину. Он блокирует аденозиновые рецепторы, вызывающие сонливость.
Кофеин — это самый распространенный в мире стимулятор, который может улучшать когнитивные функции, повышать уровень внимания, быстроту реакции и всеобщую бодрость человека.
Однако неправильное потребление кофеина может вызвать бессонницу, повышенное артериальное давление, головные боли и тревожность, пишет The Washington Post.
Как правильно употреблять кофеин
Планируйте употребление кофеина перед важными задачами
Кофеин начинает действовать уже через 15 минут. Эффект достигает пика через 30-60 минут и длится от 4 до 6 часов, если вы выпили около двух чашек кофе.
Не откладывайте утренний кофе на несколько часов
В соцсетях распространен миф, что если не пить кофе сразу после пробуждения, это поможет избежать дневной усталости. Однако ученые говорят, что у этого нет научного подтверждения.
Не употребляйте кофеин, если у вас повышенная тревожность
Кофеин стимулирует центральную нервную систему, что может вызвать чрезмерное возбуждение и дискомфорт.
Ограничьте употребление кофеина за 6 часов до сна
Это поможет избежать бессонницы и проблем с засыпанием.
В то же время, реакция на кофеин у каждого человека отличается и зависит от генетики, скорости метаболизма, возраста и даже образа жизни.
К примеру, у курильщиков кофеин метаболизируется быстрее, а у беременных женщин его расщепление происходит медленнее, поэтому врачи советуют им ограничить его потребление. Также важно помнить, что люди, регулярно пьющие кофе, могут развить толерантность к кофеину. Это означает, что им нужно больше кофеина, чтобы получить тот же эффект.
Сколько кофе можно пить в день
Содержимое кофеина в кофе может колебаться от 50 до 400 мг на чашку. В среднем чашка кофе объемом 240 мл содержит около 100 мг кофеина.
Ученые утверждают: до 400 мг кофеина в день является безопасным пределом для большинства здоровых взрослых людей. То есть теоретическая безопасная суточная норма кофе для здорового организма — 4 чашки (945 мл).
В то же время, нужно помнить, что кофеин содержится в других напитках или продуктах, таких как чай, шоколад, энергетические напитки и некоторые медикаменты. Их чрезмерное потребление вместе с кофе может привести к превышению суточной нормы кофеина.
Ранее ученые выяснили, что кофе, выпитый в вечернее или ночное время, может не только нарушать сон, но и влиять на импульсивность и склонность к рискованному поведению.