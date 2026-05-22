Если кофе не бодрит: секреты правильного потребления кофеина

Кофеин — это самый распространенный в мире стимулятор, который может улучшать когнитивные функции, повышать уровень внимания, быстроту реакции и всеобщую бодрость человека.

Однако неправильное потребление кофеина может вызвать бессонницу, повышенное артериальное давление, головные боли и тревожность, пишет The Washington Post.

Как правильно употреблять кофеин

Планируйте употребление кофеина перед важными задачами

Кофеин начинает действовать уже через 15 минут. Эффект достигает пика через 30-60 минут и длится от 4 до 6 часов, если вы выпили около двух чашек кофе.

Не откладывайте утренний кофе на несколько часов

В соцсетях распространен миф, что если не пить кофе сразу после пробуждения, это поможет избежать дневной усталости. Однако ученые говорят, что у этого нет научного подтверждения.

Не употребляйте кофеин, если у вас повышенная тревожность

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, что может вызвать чрезмерное возбуждение и дискомфорт.

Ограничьте употребление кофеина за 6 часов до сна

Это поможет избежать бессонницы и проблем с засыпанием.

В то же время, реакция на кофеин у каждого человека отличается и зависит от генетики, скорости метаболизма, возраста и даже образа жизни.

К примеру, у курильщиков кофеин метаболизируется быстрее, а у беременных женщин его расщепление происходит медленнее, поэтому врачи советуют им ограничить его потребление. Также важно помнить, что люди, регулярно пьющие кофе, могут развить толерантность к кофеину. Это означает, что им нужно больше кофеина, чтобы получить тот же эффект.

Сколько кофе можно пить в день

Содержимое кофеина в кофе может колебаться от 50 до 400 мг на чашку. В среднем чашка кофе объемом 240 мл содержит около 100 мг кофеина.

Ученые утверждают: до 400 мг кофеина в день является безопасным пределом для большинства здоровых взрослых людей. То есть теоретическая безопасная суточная норма кофе для здорового организма — 4 чашки (945 мл).

В то же время, нужно помнить, что кофеин содержится в других напитках или продуктах, таких как чай, шоколад, энергетические напитки и некоторые медикаменты. Их чрезмерное потребление вместе с кофе может привести к превышению суточной нормы кофеина.

Ранее ученые выяснили, что кофе, выпитый в вечернее или ночное время, может не только нарушать сон, но и влиять на импульсивность и склонность к рискованному поведению.

