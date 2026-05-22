Прячьтесь с улиц: Украину накрывает опасный удар стихии с грозами и шквалами

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине 22 мая / © Pixabay

В пятницу, 22 мая, в Украине сохранится по-летнему теплая погода, однако синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий с сильными грозами, градом и шквалами.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине 22 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами.

«Как бы ни хотелось притянуть или, наоборот, отогнать дожди с любимой сердцу локации — невозможно, еще синоптики не имеют таких инструментов», — отмечает Диденко.

Она отмечает, что атмосфера неустойчива, «гуляют» атмосферные фронты, низкое атмосферное давление, поэтому летние дожди завтра возможны почти по всей территории страны.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +24 до +28 градусов тепла. В восточной части страны будет жарче — там ожидается до +25…+30 градусов тепла, однако в западных областях будет немного свежее — столбики термометров покажут от +20 до +24 градусов выше нуля.

Вместе с тем руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает о кардинальном изменении погодных условий. Нетипичное для региона перемещение воздушных масс с юго-востока завершается, поэтому пакистанское тепло вскоре уступит место прохладе с Балтики.

В то же время в Западной Европе, в частности в Лондоне, Париже и Мадриде, из-за мощного и малоподвижного антициклона — так называемого «теплового купола» — ожидается сильная жара до +33…+35 градусов. Украина же окажется под влиянием свежего балтийского воздуха.

Постригань отмечает, что 22 мая, в Украине ожидается пик тепла. Среднесуточные показатели достигнут +21…+22 градусов, что на 4-5 градусов превышает климатическую норму и больше соответствует середине лета. Из-за сильного дневного прогрева атмосфера станет неустойчивой, что приведет к активному формированию кучево-дождевых облаков. В связи с этим во второй половине дня стоит ожидать кратковременные дожди, грозы, а местами даже град и шквалистый ветер со скоростью 17-22 метра в секунду. Ночная температура будет колебаться в пределах +12…+17 градусов, а днем воздух прогреется до +

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 22 мая в Украине будет облачная погода с кратковременными прояснениями.

По данным синоптиков, ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме большинства западных областей пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть северный и северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Днем в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. Днем воздух погреется до отметки +30 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее — ожидается до +18…+23 градусов тепла.

Погода в Украине 22 мая / © Укргидрометцентр

Также метеорологи предупреждаютоб опасных метеорологических явлениях 22 мая: в Украине, кроме большинства западных областей будут грозы, а в южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с. В этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение об ухудшении погодных условий в нескольких областях Украины 22 мая / © Укргидрометцентр

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — отмечают в гидрометцентре.

