Борьба с сорняками в мае и июне: простой трюк с газетой, который очистит ваши грядки

Май и июнь являются одними из важных месяцев для борьбы с сорняками, которые из-за недавних капризов погоды начали разрастаться на грядках с двойной силой. Эксперт по садоводству объяснила, как с помощью простых и действенных методов можно эффективно и надолго избавиться от нежелательной растительности на участке.

Об этом пишет Daily Express.

Специалист по садоводству Кэрол Кляйн рассказала, как легко можно избавиться от сорняков. Она советует обязательно покрывать грядки мульчей. Мульча — перекрывает сорнякам доступ к солнечному свету и останавливает их развитие.

По словам эксперта, для этого подойдут самые простые подручные средства, даже обычные газеты, которые найдутся в каждом доме. Лучше всего укладывать такой защитный слой сразу после прополки грядок.

«Вы можете использовать практически все: компостированную кору, старый компост, также можно использовать старый растительный материал, который вы обрезали, и оставить его сверху, при условии, что на нем нет семян», — пояснила эксперт.

Перед укладкой защитного слоя землю нужно хорошо увлажнить. После этого бумагу следует выложить плотными пластами, используя от четырех до восьми газетных страниц. Края листов обязательно должны плотно перекрываться, чтобы у сорняков не осталось ни единого шанса прорасти сквозь щели. Затем все это снова следует полить водой — так бумага хорошо сцепится с почвой и ее не сдует первым порывом ветра.

Поверх газеты нужно насыпать компост или декоративную мульчу. Такое укрытие не позволит бумаге пересохнуть на солнце и разлететься, а сами грядки будут выглядеть очень опрятно и ухоженно.

Кроме того, Кэрол рекомендует размещать культурные растения на клумбах как можно плотнее. Благодаря такой густой посадке они быстро создадут сплошную тень, и у сорняков просто не останется свободного пространства и света для прорастания.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что одной из самых вредных разновидностей сорняков является березка. Она очень инвазивная, имеет тенденцию душить окружающие растения и «захватывать целые участки».

