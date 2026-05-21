Пенсия не будет назначена без официально подтвержденных доходов и документов

В зависимости от возраста и продолжительности стажа украинцы могут получать пенсию по возрасту. Однако иногда бывают случаи, когда в оформлении ежемесячной выплаты отказываются. Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Об этом сообщает ПФУ.

Для другого возраста минимумы такие:

в 63 года нужно иметь по меньшей мере 23 года страхового стажа

в 65 лет минимум — 15 лет страхового стажа

«Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2026 году, будет иметь менее 33 лет страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии после достижения возраста 63 лет в 2029 году при наличии не менее 25 лет страхового стажа», — уточнили в ПФУ.

Когда могут отказать в назначении пенсии по возрасту

Чаще отказывают или происходят задержки в назначении из-за:

недостаточного страхового стажа

неподтвержденного стажа (отсутствуют или неполны записи, отсутствуют архивные подтверждения)

ошибки в документах (разногласия в ФИО, датах и т.п.)

неполный пакет документов

недостоверные сведения

В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от государства-агрессорки РФ.

В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.

