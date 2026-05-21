Потери России на 21 мая: Генштаб обновил данные
В течение суток оккупанты потеряли более 1700 беспилотников разных типов.
По состоянию на четверг, 21 мая, 2026 года ВСУ уничтожили 1 352 980 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 352 980 (+910) человек
танков — 11 943 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 24 591 (+5) ед.
артиллерийских систем — 42 454 (+54) ед.
РСЗО — 1 797 (+2) ед.
средства ПВО — 1389 (+1) ед.
самолетов — 436 (+0) ед.
вертолетов — 353 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1436 (+4) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715) ед.
крылатые ракеты — 4 632 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 98 070 (+202) ед.
специальная техника — 4 207 (+1) ед.
Как сообщалось, на Ореховском направлении россияне на фронте насмерть отравились алкоголем. По информации ГУР, которую удалось узнать из перехватов вражеских разговоров, в рядах 166-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии