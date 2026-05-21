ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
154
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 21 мая: Генштаб обновил данные

В течение суток оккупанты потеряли более 1700 беспилотников разных типов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Потери России в войне.

Потери России в войне. / © Associated Press

По состоянию на четверг, 21 мая, 2026 года ВСУ уничтожили 1 352 980 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 352 980 (+910) человек

  • танков — 11 943 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 591 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 42 454 (+54) ед.

  • РСЗО — 1 797 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1389 (+1) ед.

  • самолетов — 436 (+0) ед.

  • вертолетов — 353 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1436 (+4) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 302 787 (+1 715) ед.

  • крылатые ракеты — 4 632 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 98 070 (+202) ед.

  • специальная техника — 4 207 (+1) ед.

Как сообщалось, на Ореховском направлении россияне на фронте насмерть отравились алкоголем. По информации ГУР, которую удалось узнать из перехватов вражеских разговоров, в рядах 166-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
154
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie