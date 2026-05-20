НПЗ "Лукойла" в огне: ВСУ устроили "прожарку" в тылах Кремля – что поразили

Пожар на НПЗ (иллюстративный фото) / © Associated Press

Силы обороны Украины 19 мая и в ночь на 20 мая нанесли удары по важным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей – нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области РФ, нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3», пункты управления, склады боеприпасов и места сосредоточения живой силы противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным военных, под удар попала установка первичной переработки нефти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в районе города Кстово Нижегородской области РФ. После поражения на объекте возник пожар.

Также предварительно подтверждены результаты удара по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в населенном пункте Семибратово Ярославской области РФ. По информации Генштаба, там повреждены четыре резервуара общим объемом 140 тысяч кубометров.

В ВСУ отмечают, что эта станция является важным элементом российской системы транспортировки нефти и задействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора.

Удары по пунктам управления и складам

Помимо нефтяных объектов на территории РФ Силы обороны поразили ряд военных целей на оккупированных территориях Украины.

В частности, удары нанесены по пунктам управления противника в Соледаре Донецкой области, а также по командно-наблюдательным пунктам оккупантов в районах Любимовки на Херсонщине и Ивановского Донецкой области.

Также украинские воины поразили пункты управления вражескими беспилотниками в районах Поддубного и Перестройки Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области РФ.

Под ударом живая сила, боеприпасы и ремонтное подразделение

Среди других целей были места сосредоточения живой силы русских войск. Поражение зафиксировано в районах Новоукраинки Запорожской области, а также Мирного, Снежного и Донецка Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны ударили по составу боеприпасов окупантов в районе Мариновки Запорожской области и по ремонтному подразделению противника в Северодонецке Луганской области.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры по пресечению вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также напомним, что украинские дроны 20 мая атаковали НПЗ в Кстово Нижегородской области России и химический завод «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае. Возникли пожары.

Ранее Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3" в России. На предприятии «Лукойл» вспыхнул пожар. Масштабы разрушений и ущерб врагу пока уточняются.

