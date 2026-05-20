Известная украинская певица после длительного исчезновения со сцены шокировала диагнозом: "Был тяжелый период"

Оксана Вояж

Украинская певица Оксана Вояж, которая в начале 2000-х стремительно набирала обороты в шоу-бизнесе, впервые откровенно рассказала, почему на долгие годы фактически исчезла с большой сцены.

Оказалось, годами исполнительница боролась с серьезными проблемами со здоровьем. В интервью "Апострофу" Оксана призналась, что в свое время врачи поставили ей диагноз «симпатоадреналовые кризы» — состояние, которое она сама сравнивает с паническими атаками, но значительно тяжелее.

«Это был очень тяжелый период в моей жизни. Врачи ставили мне диагноз „симпатоадреналовые кризы“. Это что-то похожее на панические атаки, но гораздо страшнее, когда ты даже не понимаешь, что с тобой происходит. Я называю это болезнью-фантомом. Потому что внешне человек может выглядеть абсолютно нормальным, но внутри организм просто разрушается. Сердце бешено билось, начиналась тахикардия, я могла терять сознание. И самое страшное — врачи не могли понять причин», — поделилась певица.

По словам артистки, именно тогда из-за бессилия и непонимания причин люди начинали советовать ей все подряд — от альтернативных методов до мистических практик. Несмотря на страх и постоянное ожидание новых приступов, она старалась не останавливать жизнь, хотя и признает, что тогда все было не в таких масштабах.

«Да, были моменты, когда я боялась, что приступ начнется прямо во время выступления. Меня все знали как очень сильного, спортивного человека, и я не могла объяснить людям, что со мной происходит. Бывали ситуации, когда меня даже из спортзала забирала „скорая“. Но врач как-то сказал мне очень важную фразу: „Не отменяйте свою жизнь“. И я за нее держалась», — призналась Оксана.

Сегодня певица уже смотрит на тот период иначе. Она говорит, что пережитое стало для нее своеобразной трансформацией, а теперь даже поддерживает людей, которые проходят через подобные состояния. Кроме того, Оксана Вояж постепенно возвращается к музыке и уже представляет новые композиции. Звезда обещает возвращение «взрослой» своей версии с той же «эстетикой, за которую когда-то ее полюбили», но более современной.

