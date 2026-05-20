В УЗ предупредили украинцев о проблемах с билетами летом: что делать

Из-за вражеских обстрелов и изношенности парка «Укрзализныця» потеряла сотни пассажирских вагонов. Поэтому этим летом в Украине на одно место в поезде будут претендовать до шести пассажиров, а на некоторых направлениях дефицит билетов уже стал аномальным.

Из-за полномасштабной войны Россия уничтожила уже 46 пассажирских вагонов «Укрзализныци». Еще около 200 вагонов и один поезд «Интерсити+» сейчас находятся в очереди на ремонт после обстрелов, атак дронов и аварий. Кроме этого, 1050 вагонов ожидают технического обследования и возможного списания из-за критической изношенности и непригодного состояния.

«Это означает, что этот летний сезон для нас будет еще тяжелее, чем предыдущий, ведь спрос растет, а количество вагонов — наоборот«, — предупредили в компании.

Уже сейчас спрос на билеты превышает количество доступных мест в среднем вчетверо, а в сезон этот показатель может вырасти до шести пассажиров на одно место. На некоторых направлениях ситуация еще сложнее — например, из Львова в Киев ежедневно ищут билеты 9762 человека.

Как успеть купить билет на поезд?

В «Укрзализныце» советуют прежде всего планировать путешествия заранее и покупать билеты сразу после открытия продаж — за 20 дней до отправления.

Если сразу приобрести билет не удалось, стоит воспользоваться функцией автовыкупа. По данным перевозчика, с начала года более 150 тыс. пассажиров оформили через эту услугу почти миллион билетов.

Также пассажирам рекомендуют рассматривать маршруты с пересадками, в частности с использованием пригородных поездов, оборудованных кондиционерами.

Для международных поездок советуют обратить внимание на аэропорты в Молдове, Румынии и Венгрии. В высокий сезон добраться туда поездом значительно проще, чем в польские города. На платформе uz-vezemo «Укрзализныця» обновила список международных стыковок для пассажиров.

«Впереди непростое лето, но мы продолжаем строить новые вагоны и наращивать темпы ремонтов старого подвижного состава, чтобы в пиковый сезон сделать путешествия доступными для всех», — резюмировали в компании.

К слову, со 2 мая «Укрзализныця» внедрила новые правила возврата билетов на внутренние рейсы, введя дифференцированную шкалу возмещения в зависимости от даты отказа. Чем ближе к отправлению, тем меньшую сумму получит пассажир, что должно стимулировать людей быстрее освобождать места и усложнит работу перекупщикам. Однако для военных, которые покупают билеты через «Армия+», ограничений нет — им будут возвращать 100% стоимости онлайн в приложении вплоть до момента отправления.

