В УЗ попередили українців про проблеми з квитками влітку: що робити

Через ворожі обстріли та зношеність парку «Укрзалізниця» втратила сотні пасажирських вагонів. Тож цього літа в Україні на одне місце в поїзді претендуватимуть до шести пасажирів, а на деяких напрямках дефіцит квитків уже став аномальним.

Про це «Укрзалізниця» повідомила в Мережі.

Через повномасштабну війну Росія знищила вже 46 пасажирських вагонів «Укрзалізниці». Ще близько 200 вагонів і один поїзд «Інтерсіті+» наразі перебувають у черзі на ремонт після обстрілів, атак дронів та аварій. Окрім цього, 1050 вагонів очікують на технічне обстеження та можливе списання через критичну зношеність і непридатний стан.

«Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів — навпаки«, — попередили в компанії.

Уже зараз попит на квитки перевищує кількість доступних місць у середньому вчетверо, а в сезон цей показник може зрости до шести пасажирів на одне місце. На деяких напрямках ситуація ще складніша — наприклад, зі Львова до Києва щодня шукають квитки 9762 людини.

Як встигнути купити квиток на потяг?

В «Укрзалізниці» радять насамперед планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки одразу після відкриття продажу — за 20 днів до відправлення.

Якщо одразу придбати квиток не вдалося, варто скористатися функцією автовикупу. За даними перевізника, від початку року понад 150 тис. пасажирів оформили через цю послугу майже мільйон квитків.

Також пасажирам рекомендують розглядати маршрути з пересадками, зокрема із використанням приміських поїздів, обладнаних кондиціонерами.

Для міжнародних поїздок радять звернути увагу на аеропорти в Молдові, Румунії та Угорщині. У високий сезон дістатися туди потягом значно простіше, ніж до польських міст. На платформі uz-vezemo «Укрзалізниця» оновила список міжнародних стикувань для пасажирів.

«Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх», — резюмували в компанії.

До слова, від 2 травня «Укрзалізниця» впровадила нові правила повернення квитків на внутрішні рейси, запровадивши диференційовану шкалу відшкодування залежно від дати відмови. Що ближче до відправлення, то меншу суму отримає пасажир, що має стимулювати людей швидше звільняти місця та ускладнить роботу перекупам. Проте для військових, які купують квитки через «Армія+», обмежень немає — їм повертатимуть 100% вартості онлайн у застосунку аж до моменту відправлення.

