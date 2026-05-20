Гібридні "суперсвині" біля Фукусіми виходять з-під контролю: що кажуть вчені

Аварія на АЕС «Фукусіма-Даїчі» / © Associated Press

У районах поблизу зони радіоактивного випадіння навколо Фукусіми в Японії стрімко зростає популяція так званих «суперсвиней» — гібридів диких кабанів і свійських свиней. Вчені заявляють, що після аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі» тварини почали схрещуватися, а нове потомство успадкувало особливість, яка може пришвидшувати збільшення чисельності популяції.

Про це повідомило видання Mirror.

Йдеться про наслідки катастрофи 2011 року, коли потужний землетрус магнітудою 9,1 бала спричинив цунамі та серйозні пошкодження атомної електростанції «Фукусіма-Даїчі». Через витоки радіації понад 164 тисячі людей були змушені залишити свої домівки, а цілі населені пункти перетворилися на міста-привиди.

Після евакуації населення свійські свині втекли з покинутих ферм і почали схрещуватися з дикими кабанами, які заселили безлюдні території навколо електростанції. Саме це, за словами науковців, і призвело до формування нової гібридної популяції.

Дослідження проводили фахівці Університету Фукусіми та Університету Хіросакі. Вони з’ясували, що гібридні тварини успадкували від домашніх свиней швидший репродуктивний цикл. На відміну від диких кабанів, які зазвичай розмножуються один раз на рік, свійські свині здатні приносити потомство значно частіше.

Професор Університету Фукусіми Шінго Канеко пояснив, що швидке розмноження передається по материнській лінії. За його словами, раніше науковці лише припускали, що схрещування між свинями і кабанами може впливати на чисельність популяції, однак тепер це вдалося підтвердити завдяки масштабному аналізу гібридизації після аварії на Фукусімі.

Дослідники також звернули увагу, що гібридні свині мають нижчий рівень ДНК домашньої свині, ніж очікувалося спочатку, однак успадкували швидший репродуктивний цикл.

Генетик Університету Хіросакі Донован Андерсон наголосив, що подібний механізм може існувати не лише в Японії. За його словами, це може стосуватися й інших регіонів світу, де дикі кабани схрещуються зі свійськими свинями.

Науковці попереджають, що дикі кабани є інвазивним і руйнівним видом. Вони можуть нищити врожаї, завдавати шкоди екосистемам та нападати на худобу. Після того, як люди залишили території навколо Фукусіми, популяція кабанів у регіоні різко збільшилася.

Водночас автори дослідження вважають отримані результати важливими для природоохоронців і служб, які займаються управлінням дикою природою. За словами Канеко, розуміння того, як материнські лінії свиней впливають на швидкість зміни поколінь, може допомогти владі краще прогнозувати ризики різкого зростання популяції.

Нагадаємо, раніше в радіоактивній воді під реактором Фукусіми вчені виявили мікробів, які не мали жодних спеціальних захисних механізмів. Це відкриття може ускладнити демонтаж АЕС.

