Пасажирам літаків дозволили перевозити марихуану: що відомо

Медичний канабіс / © Associated Press

Реклама

У США пасажирам внутрішніх авіарейсів дозволили провозити медичний канабіс після оновлення рекомендацій Адміністрації транспортної безпеки США (TSA). Йдеться лише про марихуану, призначену за рецептом лікаря.

Про це повідомило видання LADBible.

Йдеться лише про медичну марихуану, призначену за рецептом лікаря. Згідно з новими правилами, її дозволено провозити як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі.

Реклама

Оновлення правил пов’язують із рішенням адміністрації президента Дональда Трампа перекласифікувати медичний канабіс зі Списку I до Списку III. Попри це, марихуана й надалі залишається незаконною на федеральному рівні. Водночас новий статус дає змогу використовувати її для медичних досліджень і відповідає законам 40 штатів США та округу Колумбія, де медичний канабіс уже легалізований. Наприкінці квітня TSA оновила інформацію на своєму сайті.

«Процедури перевірки TSA зосереджені на безпеці та розроблені для виявлення потенційних загроз для авіації та пасажирів», — йдеться в оновлених рекомендаціях.

У TSA пояснили, що працівники служби безпеки не шукають наркотичні речовини навмисно. Проте якщо під час перевірки виявлять щось незаконне або ознаки можливого правопорушення, інформацію передадуть правоохоронцям.

Водночас нові правила стосуються лише медичного канабісу. Рекреаційне використання марихуани вони не охоплюють.

Реклама

Також у TSA не уточнили, яку саме кількість медичного канабісу можна брати на борт літака. Остаточне рішення в кожному випадку ухвалюватиме співробітник служби безпеки в аеропорту.

Раніше юристи, які коментували тему перевезення канабісу літаками, заявляли SF Gate, що пасажирів із невеликими обсягами марихуани рідко притягують до відповідальності. Водночас речниця TSA Лорі Данкерс наголосила: у разі виявлення марихуани під час перевірки про це повідомлятимуть правоохоронців.

За її словами, саме поліція вирішуватиме, чи відкривати кримінальне розслідування та чи вживати будь-яких заходів щодо пасажира.

Нагадаємо, звичайний переліт Таїландом завершився для туристки перевіркою багажу та добою без речей. Усе через інтимний предмет у валізі.

Реклама

Новини партнерів