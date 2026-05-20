Міндіч подав позов проти Зеленського через санкційний указ – деталі

Бізнесмен Тимур Міндіч оскаржив у суді указ президента Володимира Зеленського про запровадження проти нього санкцій. 

Тимур Міндіч

Бізнесмен Тимур Міндіч звернувся до Касаційного адміністративного суду з позовом проти президента України Володимира Зеленського.

Як свідчать дані на порталі «Судова влада України», Міндіч просить суд скасувати указ №843/2025 від 13 листопада 2025 року, яким проти нього були запроваджені санкції.

Міндіч подав позов проти Зеленського. / © Судова влада України

Інформація про подання позову з’явилася 14 травня. Наразі у справі вже визначено склад суду, який розглядатиме звернення бізнесмена.

Інших деталей щодо аргументів позивача або дати початку розгляду справи поки не повідомляється.

Що відомо про санкції проти Міндіча

Нагадаємо, в листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана, які фігурують у справі про «відкати» в «Енергоатомі». Обидва фігуранти, які мають громадянство Ізраїлю, наразі перебувають за кордоном: Міндіч виїхав до Польщі перед обшуками як багатодітний батько, а Цукерман залишив Україну за іноземним паспортом.

У січні 2026 року НАБУ та САП направили документи до Інтерполу для оголошення у розшук Міндіча й Цукермана, підозрюваних у корупційній справі «Мідас».

У березні стало відомо, що Україна офіційно направила Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча. Процес підготовки затягнувся через необхідність виправлення помилок у документах НАБУ, після чого матеріали було розширено до 24 томів і перекладено. Повний пакет документів уже перебуває на розгляді ізраїльського Міністерства юстиції.

