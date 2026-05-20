Гламур
51
2 хв

Катерина Осадча висловилася про скандал із "безкоштовною красою" та відповіла на критику у Мережі

Ведуча розкрила деталі скандалу про красу, гроші та догляд за собою.

Анастасія Гребешко
Катерина Осадча

Катерина Осадча / © пресслужба каналу "1+1"

Українська телеведуча Катерина Осадча вперше відреагувала на гучний скандал довкола її заяви про «безкоштовну молодість» і пояснила, чому її найбільше засмутили не суперечки про красу, а хвиля агресії в соцмережах.

Після резонансних дописів ведучої в Instagram та Threads дискусія швидко вийшла за межі звичайного обговорення догляду за собою. Одні користувачі підтримали Осадчу та погодилися, що здорові звички справді допомагають довше зберігати молодість. Інші ж заявили в підтримку голосного висловлювання Злати Огнєвіч: сучасна доглянутість давно перестала бути «безкоштовною». У коментарях згадували косметологів, стоматологів, спорт, якісну косметику та регулярний догляд. Частина реакцій була доволі різкою. Саме це, каже телеведуча, і стало для неї найбільш неприємним моментом історії.

«Ну, в кожного своя думка, і це круто. Я висловила свою точку зору, інші люди — свою. І це нормально. Кожен висловлював її з огляду на те, як відчуває, виходячи зі свого досвіду, можливостей, свого життя», — пояснила Осадча в інтерв’ю OBOZ.UA.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Ведуча наголосила, що спокійно ставиться до критики, однак не вважає нормою грубість і фамільярність у спілкуванні. За словами знаменитості, деякі коментарі її справді здивували, адже люди легко переходили на образи та нецензурну лексику. Осадча зауважила, що така манера комунікації поступово стає звичною для соцмереж, хоча в реальному житті суспільство реагувало б на це зовсім інакше.

«От скажіть, ви дозволяєте собі писати людям матом? Не звертаєтеся до незнайомої людини: „Ей, ти!“ Я — теж ні. Ви ж не використовуєте нецензурну лексику у своїх матеріалах просто тому, що вам так захотілося. Бо це про внутрішню культуру й повагу до інших. І мені здається, що проблема починається саме тоді, коли фамільярність, грубість і агресивний тон стають нормою», — зазначила телеведуча.

У своїх поясненнях Осадча також підкреслила, що не закликала повністю відмовлятися від догляду чи косметології. Вона лише перерахувала базові звички, які, на її думку, допомагають підтримувати гарний вигляд без значних витрат: здоровий сон, спорт, відмова від алкоголю та куріння, контроль здоров’я і догляд за шкірою.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча зізналася, скільки витрачає на догляд за собою, та відповіла на закиди про «подвійні стандарти».

