Наталія Татарінцева пристрасно привітала Євгена Кота з 38-річчям та засвітила романтичні фото пари

Наталія Татарінцева та Євген Кот

Реклама

Українська гімнастка Наталія Татарінцева зворушливо привітала чоловіка, хореографа Євгена Кота, з 38-річчям та поділилася романтичними фото пари.

Спортсменка присвятила коханому теплий допис. До привітання вона додала серію особистих кадрів — від спільних подорожей до ніжних обіймів і пристрасних моментів удвох. На світлинах подружжя позувало усміхненим та щасливим. Частину фото закохані зробили під час відпочинку, а деякі — просто в домашній атмосфері. У своєму зверненні Татарінцева не приховувала емоцій та зізналася, за що найбільше цінує чоловіка.

«З днем народження, коханий. Мій план на твій новий рік — підкидати дрова в твій внутрішній вогонь чоловіка, який вміє мріяти масштабно, любити глибоко і йти вперед навіть тоді, коли важко. Твоя сила = моя сила! Як каже наша донечка: „Люблю крепко крепко“», — написала Наталія.

Реклама

Наталія Татарінцева та Євген Кот

Наталія Татарінцева та Євген Кот

Наталія Татарінцева та Євген Кот

У коментарях шанувальники одразу засипали пару привітаннями та компліментами. Фани побажали Євгену нових творчих успіхів, а подружжю — ще більше щасливих моментів разом.

Нагадаємо, нещодавно Сара Джессіка Паркер у 29-ту річницю шлюбу показала, який вигляд з чоловіком мала в молодості.

Новини партнерів