Як воїни ЗСУ збивають ворожі "Шахеди": відео з секретного пункту управління перехоплювачів

Російський "Шахед" / © Associated Press

Реклама

Вони захищають материкову Україну від російських ударних та розвідувальних дронів. Уздовж усієї берегової смуги Чорного моря екіпажі дистанційно керованих перехоплювачів зі складу підрозділів Південного регіонального управління ТрО цілодобово чергують у небі. Їхнє завдання — не підпускати ворожі ударні борти до Одеси, Миколаєва та менших прибережних населених пунктів.

За бойовою роботою екіпажу 123-ї окремої бригади ТрО на півдні Миколаївщини спостерігала знімальна група ТСН.

Від «ТехноТарасів» до нічних «Вовкулак»

Ще на початку року ці хлопці літали на «ТехноТарасах», а віднедавна отримали значно досконаліші борти.

Реклама

Екіпаж перехоплювачів: «Це наш літачок — "Вовкулака SpeedFire"! Це нічний літачок. "Шахеди", "Гербери" — це все для нього дуже легко!».

Геть чорні, швидкісні, невибагливі до погодних умов та вкрай ефективні. Свої «Спідфаєри» воїни запускають у нічне небо українського Причорномор’я багато разів на добу.

«Джуліон», командир взводу перехоплювачів 123-ї ОБрТрО: «Цей літачок може відлітати від себе на 30 кілометрів та досягати швидкості, якої достатньо, щоби збити звичайного "Шахеда"! Все, що з’являється у нас в небі і це є не наші борти, це не є птиці — це все наша ціль!».

Дрон-перехоплювач / © ТСН

Полювання на «транзит» та хитра тактика ворога

Рашистські далекобійні ударні дрони та безпілотні розвідники окупантів залітають на материкову частину України з півдня або південного сходу через Чорне море. Останнім часом ворог постійно змінює тактику застосування засобів терору.

Реклама

«Барні», штурман екіпажу взводу перехоплювачів 123-ї ОБрТрО: «Буденний такий день — це зазвичай або Миколаїв, або Одеса. Ну, а якщо масований йде обстріл, то зазвичай це йде транзит на північ чи на захід України. Буває і по одному, там по дві штуки. А буває — відображається він один, а по факту їх там може три бути! Діапазон висот, на яких вони заходять — різний! Буває і 50 метрів, буває і тисяча, і дві з половиною! Кожен день тактика різна. Може йти там спочатку, наприклад, дві "Гербери" — "Шахед" ззаду. Там, чи навпаки: "Шахед", а ззаду нього "Гербери"».

Головне завдання екіпажів — перехопити ці цілі на найдальших рубежах, у морі, щоб вони не встигли зайти на житлові квартали міст та завдати шкоди.

Збирання літака-перехоплювача на позиції займає рекордні 10 хвилин — крила та батареї під’єднуються моментально. За підготовку бортів відповідає технік із позивним «РПГ». Олександр потрапив до підрозділу, маючи за плечима важкий досвід служби у звичайній піхоті.

Як дрон перехоплює «Шахеди»

Саме полювання за ворогом має вигляд як напружений комп’ютерний поєдинок у реальному часі, де на кону стоять життя людей у тилу. Команди в пункті управління лунають щомиті.

Реклама

Після цього картинка на екрані раптово обривається перешкодами — літак-перехоплювач успішно таранним ударом знищив черговий ворожий «Шахед» над водою. Навіть після вибуху робота не припиняється: «Коли буде повертатися, хай пройде на низькій висоті і подивиться на воду, може там щось є».

Воїни 123-ї бригади ТрО наголошують, що зупинятися на досягнутому не збираються, адже технологічні перегони у небі тривають щодня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Дуель дронів у прямому ефірі! Як українські перехоплювачі полюють на "Шахеди" над Чорним морем

Новини партнерів