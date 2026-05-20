Коли закінчиться війна в Україні: Берлінська зробила тривожну заяву

Марія Берлінська

Реклама

Керівниця проєкту Victory Drones та співзасновниця фонду Dignitas Марія Берлінська вважає, що сам термін «завершення війни» є шкідливим для українського суспільства, адже Росія була і залишається нашим довічним ворогом.

Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.

Марія Берлінська зробила заяву про закінчення війни

Марія Берлінська скептично ставиться до тверджень деяких аналітиків, які обіцяють фінал конфлікту вже найближчим часом, і закликає українців тверезо дивитися на масштаб загрози.

Реклама

«Ви справді думаєте, що війна закінчиться у 2026 році з Росією, населення якої становить понад 140 мільйонів і у якої пряма ціль — знищити нас? Експерти, чиї прогнози ніколи не збуваються… Просто перевірте, що вони говорили ще рік чи два тому. Я намагаюсь відповідати за свої слова, тому не думаю, що Росія різко оголосить мир. Путін прагне нас знищити як мінімум з 2014 року. Я вважаю, що сам термін „завершення війни“ — є шкідливим. Все, що може бути — це перемир’я на певний час», — сказала Марія Берлінська.

Чому ця війна є вічною

Експертка наголошує, що нинішній етап протистояння — це лише продовження багатовікової експансії Російської імперії, тому дорослому суспільству час позбутися рожевих окулярів.

«Нам, як дорослим людям, треба прийняти думку, що війна з Росією, на жаль, вічна. Більше того, вона вже триває століттями. І завершення війни як такого, на мою думку, не може бути, може бути умовне перемир’я на якийсь певний час. Для нас було б дуже добре, якби ми примусили Росію піти на перемир’я на наших умовах, а це можливо за умови знищення військового потенціалу Росії. Я вважаю, що такі речі можливі, а після цього можливе перемир’я на десятки років, щоб росіяни боялися навіть дивитися у нашу сторону», — пояснила Марія Берлінська.

Єдиний шлях — система тотального технологічного знищення

Берлінська резюмує: сталий мир не підписується на папері з диктаторами, він виборюється виключно власною силою та технологічною перевагою, яка здатна зупинити будь-якого союзника Кремля.

Реклама

«Чи означає це, що буде завершена війна? Ні. Але чи означає це, що можна примусити Росію до сталого миру? Так. Це можна зробити, але одним єдиним шляхом — побудовою системи тотального, технологічного знищення будь-яких окупантів, які намагатимуться сюди прийти — росіяни, північні корейці, іранці, білоруси, будь-хто інший, хто буде союзником Росії у цих спробах. Тому я особисто не вірю, що війна закінчиться. Я вірю в те, що можна примусити Росію до тривалого перемир’я на десятиліття. Все одно Росія — це наш довічний сусід і ворог. Та ми можемо встановити для них правила поведінки і сприяти розвалу на ряд окремих автономних суб’єктів», — сказала вона.

Більше читайте у матеріалі: «Війна з Росією — вічна. Ми можемо лише примусити її до перемир’я»: велике інтерв’ю з Марією Берлінською

Новини партнерів