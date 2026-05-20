- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 958
- Час на прочитання
- 3 хв
Коли закінчиться війна в Україні: Берлінська зробила тривожну заяву
Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що війна з Росією є вічною, а класичного її завершення не буде.
Керівниця проєкту Victory Drones та співзасновниця фонду Dignitas Марія Берлінська вважає, що сам термін «завершення війни» є шкідливим для українського суспільства, адже Росія була і залишається нашим довічним ворогом.
Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.
Марія Берлінська зробила заяву про закінчення війни
Марія Берлінська скептично ставиться до тверджень деяких аналітиків, які обіцяють фінал конфлікту вже найближчим часом, і закликає українців тверезо дивитися на масштаб загрози.
«Ви справді думаєте, що війна закінчиться у 2026 році з Росією, населення якої становить понад 140 мільйонів і у якої пряма ціль — знищити нас? Експерти, чиї прогнози ніколи не збуваються… Просто перевірте, що вони говорили ще рік чи два тому. Я намагаюсь відповідати за свої слова, тому не думаю, що Росія різко оголосить мир. Путін прагне нас знищити як мінімум з 2014 року. Я вважаю, що сам термін „завершення війни“ — є шкідливим. Все, що може бути — це перемир’я на певний час», — сказала Марія Берлінська.
Чому ця війна є вічною
Експертка наголошує, що нинішній етап протистояння — це лише продовження багатовікової експансії Російської імперії, тому дорослому суспільству час позбутися рожевих окулярів.
«Нам, як дорослим людям, треба прийняти думку, що війна з Росією, на жаль, вічна. Більше того, вона вже триває століттями. І завершення війни як такого, на мою думку, не може бути, може бути умовне перемир’я на якийсь певний час. Для нас було б дуже добре, якби ми примусили Росію піти на перемир’я на наших умовах, а це можливо за умови знищення військового потенціалу Росії. Я вважаю, що такі речі можливі, а після цього можливе перемир’я на десятки років, щоб росіяни боялися навіть дивитися у нашу сторону», — пояснила Марія Берлінська.
Єдиний шлях — система тотального технологічного знищення
Берлінська резюмує: сталий мир не підписується на папері з диктаторами, він виборюється виключно власною силою та технологічною перевагою, яка здатна зупинити будь-якого союзника Кремля.
«Чи означає це, що буде завершена війна? Ні. Але чи означає це, що можна примусити Росію до сталого миру? Так. Це можна зробити, але одним єдиним шляхом — побудовою системи тотального, технологічного знищення будь-яких окупантів, які намагатимуться сюди прийти — росіяни, північні корейці, іранці, білоруси, будь-хто інший, хто буде союзником Росії у цих спробах. Тому я особисто не вірю, що війна закінчиться. Я вірю в те, що можна примусити Росію до тривалого перемир’я на десятиліття. Все одно Росія — це наш довічний сусід і ворог. Та ми можемо встановити для них правила поведінки і сприяти розвалу на ряд окремих автономних суб’єктів», — сказала вона.
Більше читайте у матеріалі: «Війна з Росією — вічна. Ми можемо лише примусити її до перемир’я»: велике інтерв’ю з Марією Берлінською