Укрaїнa
65
2 хв

Підвищення заплат військовим: чи використають кредит ЄС на 90 млрд євро

Оборонна підтримка України, фінансування якої передбачене позикою Євросоюзу, не включає такі військові витрати як підвищення зарплат в українській армії.

Богдан Скаврон
Зарплата військових

Кредитні кошти від ЄС у розмірі 90 млрд євро не можуть бути використані на підвищення зарплат українським військовослужбовцям, попри те, що кредит передбачає фінансування оборонної підтримки.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії у відповідь на запит видання РБК-Україна.

У відповіді йдеться, що кредитні кошти ЄС будуть розподілені таким чином:

  • 30 млрд євро — на бюджетну підтримку;

  • 60 млрд євро — на інвестиції в оборонну промисловість.

«Напрямок бюджетної підтримки допоможе підтримувати надання основних державних послуг. Він не прив’язаний до будь-яких конкретних витрат, а призначений для покриття термінових фінансових потреб України. Важливо, щоб бюджетна траєкторія України залишалася відповідно до зобов’язань за програмою МВФ, зокрема щодо забезпечення стійкості державного боргу», — зазначили в ЄК.

У рамках програми Ukraine Facility за рахунок кредитних коштів забезпечуватиметься підтримка галузей подвійного призначення — з цивільним та оборонним застосуванням. До них належать виробництво безпілотників нового покоління, передові навігаційні та комунікаційні системи, авіаційні та космічні технології, а також ключові металургійні потужності.

Оборонний напрямок USL (Ukraine Financing Strategy) призначений для фінансування закупівель оборонної продукції в української промисловості, а також у виробників з ЄС і країн Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, а за наявності обґрунтування — і з інших третіх країн.

«Цей компонент не може фінансувати військові витрати, такі як зарплати військовослужбовців», — наголосили в Єврокомісії.

У поясненні йдеться, що суттєві зміни в планах державних видатків, до яких належить підвищення зарплати військовим, повинні супроводжуватися додатковими ресурсами, насамперед завдяки збільшенню внутрішніх доходів бюджету.

Раніше Україна намагалася домовитися з Єврокомісією про фінансування зарплат військовослужбовцям за рахунок кредиту ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз не зможе перерахувати Україні перший транш у межах кредитної програми на 90 млрд євро у травні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що кошти європейської позики спрямують на посилення армії, соціальні потреби та розвиток оборонного виробництва.

