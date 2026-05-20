Зірка "Тихої Нави" шокував жахливими погрозами, які отримував через роль маніяка-вбивці

Український актор Павло Шпегун шокував погрозами, які отримував через роль маніяка-вбивці.

Артист прославився після прем’єри серіалу «Тиха Нава». У стрічці він грав головного антагоніста — серійного вбивцю та ґвалтівника. На YouTube-каналі "Станція Театральна" Павло Шпегун зізнається, що для актора доволі небезпечно втілювати таких персонажів на екранах, оскільки далеко не всі глядачі добре це сприймають. Ба більше, іноді навіть переходять межі. Артист зізнався, що після виходу стрічки на екрани почав отримувати погрози.

«Для актора це небезпечна роль трохи в сенсі того, як тебе сприймають потім люди. Наприклад, після прем’єри я дуже часто почав отримувати повідомлення від незнайомих мені людей із погрозами: „Що ти, йдеш шукати дівчат?“. Зазвичай, коли я в Instagram виставляв запитання, мені від профілів з нулем дописів приходили повідомлення», — поділився артист.

Такі випадки, коли акторам погрожують через роль, трапляються не лише в Україні. Із серйозною травлею свого часу стикнувся зірка серіалу «Гра престолів» Джек Глісон. Актор отримував настільки жахливі погрози та гейт, що навіть хотів завершити кар’єру.

«Я знайомий з актором, який граф Джоффрі в „Грі престолів“. Він був у Києві, ми познайомились, почали спілкуватися. Він ледь не закінчив кар’єру через це. Його дуже сильно хейтили. Йому досі пишуть! Навіть написані від руки листи з погрозами додому приходять», — пригадав Павло Шпегун.

