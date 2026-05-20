Королева Іспанії Летиція у красивій червоній сукні відвідала захід у Мадриді

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Іспанії Летиція з’явилася в Палаці Сенату в Мадриді, щоб вручити 15-ту премію Луїса Каранделя за парламентську журналістику. Захід хоч і був урочистим, але вимагав більш елегантного та стриманого підходу до одягу, тому Її Величність обрала класичну червону сукню.

Летиція одягла сукню від Adolfo Domínguez з короткими рукавами. Дизайн вирізняється чіткими лініями, впізнаваним розрізом на спідниці. Завдяки довжині міді, плавному силуету та чітко окресленій талії, сукня чудово вписалась у подію і дуже пасувала королеві.

Також цікавою деталлю вбрання стали рукави-накидки, що додавали руху. Цю яскраву червону сукню Летиція доповнила клатчем та зручними туфлями на низьких підборах.

Цікаво, що сукня не є зовсім новою в сімейному гардеробі. Старша донька королеви, принцеса Леонор, носила точно таку саму сукнб, але в зеленому кольорі 2023 року під час урочистої присяги на вірність Конституції.

