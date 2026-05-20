"Не через гроші": українка вирішила повернутися з сонячної затишної країни і пояснила свій вибір (фото)

Українка — мати маленького хлопчика, яка понад два роки прожила в Португалії — вирішила залишити еміграцію та повернутися до України. За її словами, справа не в низьких зарплатах чи складних побутових умовах, а в постійній моральній втомі від адаптації та життя «з чистого аркуша».

Про свій досвід masha.gerdelesku розповіла в Іnstagram.

Дівчина мешкає в Португалії від 2023 року та зізнається, що за кордоном її найбільше виснажував не фінансовий бік життя, а нескінченні спроби «знайти себе» та підлаштуватися під нову реальність.

«Мені набридло. Мені надоїло 2,5 року бігати, шукати себе, пристроюватися, підстроюватися, налагоджувати життя з нуля. Я хочу масштабувати те, що в мене є», — пояснила вона.

За словами Маші, остаточно рішення повернутися сформувалося після поїздки до України цієї весни. Перебуваючи вдома, вона активно займалася власною справою і зрозуміла, що бачить перспективи розвитку саме в Україні.

Блогерка також поділилася своїм баченням життя в еміграції та попередила тих, хто лише планує переїзд до Португалії. На її думку, без дистанційної роботи чи затребуваної професії адаптація може стати серйозним викликом.

Вона зазначає, що людям без чіткої професійної перспективи часто доводиться роками шукати себе, погоджуватися на випадкові підробітки та жити у стані постійної невизначеності.

Особливо складно, за словами українки, тим, чия спеціальність не має високого попиту за кордоном. Вона навела власний приклад — диплом викладачки української та китайської мов не гарантував їй стабільних можливостей для кар’єрного розвитку в Португалії.

Тепер дівчина планує остаточно змінити життєвий курс і розвивати свою діяльність в Україні.

Спершу, судячи з її блогу, вона вирішила змінити місто.

Блогерка обрала Сетубал і, як каже, не пошкодувала.

«Обрала це місто, бо як мінімум, тут я за Марка менше переживаю, а коли тісно чи скучно, ми їдемо до Лісабона на всю двіжуху типу океанаріум, зоопарк, дитячі розважальні центри тощо. Сетубал — це невеличке місто ~45 км від Лісабона. Чи знала я про нього ДО переїзду? Ні. Обрала, бо тоді знайшла житло, і мені воно було доступніше, аніж те, що подобалося в Лісабоні», — написала вона.

І якщо ви плануєте переїзд, не відкидайте цей варіант.

Частина родин може втратити право на виплати через нові вимоги до працевлаштування та освіти дітей.

