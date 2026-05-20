Хто з українців втратить виплати у Польщі: зміни від червня 2026 року

Від червня 2026 року у Польщі набудуть чинності нові умови призначення виплати 800+ для українських біженців. Частина заявників втратить виплати. Від наступного місяця зміняться правила для українців у Польщі, які мали статус UKR.

Уряд Польщі змінює правила отримання виплат для українських біженців. Це стосується зокрема виплати 800+. З наступного розрахункового періоду нові правила поширюватимуться на українців у Польщі зі статусом UKR.

Виплата 800+ — це державна програма, яка розрахована на підтримку українських родин із дітьми. Кошти призначають на дітей віком до 18 років, незалежно від доходів родини.

Українці мають право на таку виплату, якщо відповідають усім умовам.

Від 31 січня у Польщі призупинили виплату 800+ для українців, які мали статус UKR. Аби зберегти виплату, вони мали повторно подати заявку та виконати певні умови.

Правила стосувалися близько 150 тисяч українських біженців. За новими правилами, які наберуть чинності від червня 2026 року, аби отримувати допомогу на дітей 800+ українці повинні легально працювати та сплачувати податки у Польщі.

Діти повинні обов’язково відвідувати польські школи чи садочки.

Українці в Польщі можуть отримати пенсію

Нагадаємо, що завдяки двосторонній угоді про соціальне забезпечення від 2014 року українці мають право на пенсійні виплати від польського органу страхування (ZUS).

Головний принцип системи полягає в тому, що кожна держава платить виключно за роки офіційної роботи в межах своєї юрисдикції. Проте, якщо особі бракує стажу для призначення пенсії в одній із країн, періоди роботи в Україні та Польщі можуть підсумовуватися.

Умови призначення виплат залежать від віку: громадяни, народжені до 1949 року, повинні мати 20 років стажу (для жінок) або 25 років (для чоловіків), а для народжених після 1948 року розмір пенсії залежить від суми накопичених внесків у Польщі, де право на виплату дає навіть короткотривалий термін роботи.

Щоб отримувати доплату до польської мінімальної пенсії, необхідно мати достатній загальний стаж та постійно проживати в Польщі. 2025 року такі виплати від ZUS отримували приблизно 12 тисяч українців.

Щоб претендувати на мінімальну польську пенсію, яка 2026 року становить 1978,49 злотих (близько 520 доларів), необхідно досягти пенсійного віку — 60 років для жінок і 65 для чоловіків, мати достатній стаж та легально проживати в Польщі.

Хоча виплати за короткий стаж є мінімальними, такі пенсіонери додатково мають право на щорічні 13-ту та 14-ту пенсії.

