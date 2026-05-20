Гламур
Екснаречена Кличка Панеттьєрі шокувала подробицями про домагання в Голлівуді, коли їй було 19 років

Акторка розкрила правду у власних мемуарах.

Анастасія Гребешко
Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Колишня українського боксера Володимира Кличка, акторка Гайден Панеттьєрі, у нових мемуарах розповіла про домагання в Голлівуді та шокуючі епізоди, які сталися з нею ще в підлітковому віці.

36-річна акторка випустила книгу «This Is Me: A Reckoning», і вона вже спричинила гучне обговорення в індустрії. У тексті Панеттьєр повертається до подій, які пережила у 19 років. Йдеться про закриту вечірку в приватній квартирі. Атмосфера там швидко стала для неї напруженою. Дівчина вирішила піти, коли відчула дискомфорт. Саме в цей момент, за її словами, стався один із найогидніших інцидентів у її житті.

«Він підійшов і натякнув, що до його штанів нібито прилипла жувальна гумка. Я подивилася вниз і буквально відсахнулася від огиди. У цього авторитетного, нагородженого преміями актора з розстебнутої ширінки просто звисали геніталії», — цитує з книги Variety.

Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/haydenpanettiere

Панеттьєр підкреслює, що тоді була настільки приголомшена ситуацією, що не змогла одразу усвідомити масштаб того, що сталося. Вона пояснює, що списала це на «невдалий жарт» і не розповіла навіть подрузі, з якою прийшла на захід. Пізніше акторка назвала це прикладом токсичної культури, з якою їй довелося зіткнутися в індустрії.

«Давай, лягай до нього в ліжко, у нього величезний ***», — переказує вона слова знайомої, яка намагалася підштовхнути її до іншого чоловіка під час поїздки на яхті у Франції.

За словами акторки, після цієї ситуації вона одразу покинула каюту, не бажаючи залишатися в компанії, де на неї тиснули. Вона додає, що подібні епізоди лише посилили її відчуття небезпеки у світському та професійному середовищі, де кордони часто ігнорувалися.

Нагадаємо, нещодавно Гейден Панеттьєрі розкрила, чому вони скасували весілля і як розірвали стосунки.

