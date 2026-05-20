Гламур
223
2 хв

Відома українська співачка після тривалого зникнення зі сцени шокувала діагнозом: "Був важкий період"

Зараз зірка «нульових» вже повертається до творчості.

Валерія Гажала
Оксана Вояж

Оксана Вояж / © instagram.com/oksana_voyage/

Українська співачка Оксана Вояж, яка на початку 2000-х стрімко набирала обертів у шоубізнесі, вперше відверто розповіла, чому на довгі роки фактично зникла з великої сцени.

Виявилося, роками виконавиця боролася із серйозними проблемами зі здоров’ям. В інтерв’ю «Апострофу» Оксана зізналася, що свого часу лікарі поставили їй діагноз «симпатоадреналові кризи» — стан, який вона сама порівнює з панічними атаками, але значно важчими.

«Це був дуже важкий період у моєму житті. Лікарі ставили мені діагноз „симпатоадреналові кризи“. Це щось схоже на панічні атаки, але набагато страшніше, коли ти навіть не розумієш, що з тобою відбувається. Я називаю це хворобою-фантомом. Бо зовні людина може мати вигляд абсолютно нормальний, але всередині організм просто руйнується. Серце шалено билося, починалася тахікардія, я могла втрачати свідомість. І найстрашніше — лікарі не могли зрозуміти причин», — поділилася співачка.

За словами артистки, саме тоді через безсилля та нерозуміння причин люди починали радити їй усе підряд — від альтернативних методів до містичних практик. Попри страх і постійне очікування нових нападів, вона намагалася не зупиняти життя, хоча й визнає, що тоді все було не в таких масштабах.

«Так, були моменти, коли я боялася, що напад почнеться просто під час виступу. Мене всі знали як дуже сильну, спортивну людину, і я не могла пояснити людям, що зі мною відбувається. Бували ситуації, коли мене навіть зі спортзалу забирала „швидка“. Але лікар якось сказав мені дуже важливу фразу: „Не скасовуйте своє життя“. І я за неї трималася», — зізналася Оксана.

Сьогодні співачка вже дивиться на той період інакше. Вона говорить, що пережите стало для неї своєрідною трансформацією, а тепер навіть підтримує людей, які проходять через подібні стани. Окрім того, Оксана Вояж поступово повертається до музики та вже презентує нові композиції. Зірка обіцяє повернення «дорослішої» своєї версії з тією самою «естетикою, за яку колись її полюбили», але сучаснішою.

