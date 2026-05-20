Шоу-бізнес
249
Онучка королеви Єлизавети скопіювала образ Кейт Міддлтон

22-річна дівчина вигуляла на публіці річ, яка вже не раз була помічена на членах королівської родини.

Леді Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Леді Луїза Віндзор відвідала другий день Королівської кінної виставки у Хоум-парку Віндзорського замку і привернула увагу. 22-річна донька герцога Единбурзького Едварда і герцогині Единбурзької Софі одягла коротке світле пальто від Burberry та спідницю у клітинку від Zara.

Також на ній був білий светр з узором від бренду Holland Cooper. Точно такий самий светр носила раніше принцеса Уельська Кейт.

Принцеса Кейт одягала цей светр кілька разів, зокрема під час виступу в CBeebies 2022 року та позувала у ньому для фото, які опублікували на її сторінці в Instagram 2023 року і вони були присвячені концерту Together at Christmas.

Нагадаємо, що раніше Луїза Віндзор зненацька з’явилася на заході в елегантному вбранні з гардеробу своєї матері герцогині Единбурзької. Дівчина одягла світле пальто Prada, в якому її мама десять років тому з’являлася на перегонах в Аскоті.

